BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Final Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23, Juara Lagi Garuda Muda?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |05:15 WIB
BERIKUT jadwal final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23. Pertandingan seru itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand.

Vietnam U-23 lebih dulu melangkah ke babak final Piala AFF U-23 2023 berkat kemenangan telak 4-1 atas Timnas Malaysia U-23. Duel semifinal itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Kamis 24 Agustus 2023 sore WIB.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23

Ini merupakan laga final yang kedua secara beruntun bagi Vietnam. The Golden Stars juga merupakan juara bertahan turnamen ini, setelah menaklukkan Thailand 1-0 di laga final pada 2022.

Kemudian, Timnas Indonesia U-23 menyusul langkah Vietnam ke babak final. Hebatnya, skuad Garuda Muda sukses membungkam tuan rumah Timnas Thailand U-23 dengan skor 3-1 pada pertandingan yang digelar Kamis 24 Agustus malam WIB.

Jeam Kelly Sroyer (10'), Muhammad Ferarri (23'), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45+1') hanya bisa dibalas sekali oleh Chukid Wanpraphao (27'). Alhasil, tiket ke final Piala AFF U-23 2023 berhasil digenggam Indonesia.

Namun, lawan tangguh menghadang di babak final, yakni Timnas Vietnam U-23. Sejauh ini, anak asuh Hoang Anh Tuan masih sempurna dengan selaluh meraih kemenangan dari tiga laga yang dilakoni.

Halaman:
1 2
      
