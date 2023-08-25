Jadwal Final Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23, Juara Lagi Garuda Muda?

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

BERIKUT jadwal final Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23. Pertandingan seru itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand.

Vietnam U-23 lebih dulu melangkah ke babak final Piala AFF U-23 2023 berkat kemenangan telak 4-1 atas Timnas Malaysia U-23. Duel semifinal itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Kamis 24 Agustus 2023 sore WIB.

Ini merupakan laga final yang kedua secara beruntun bagi Vietnam. The Golden Stars juga merupakan juara bertahan turnamen ini, setelah menaklukkan Thailand 1-0 di laga final pada 2022.

Kemudian, Timnas Indonesia U-23 menyusul langkah Vietnam ke babak final. Hebatnya, skuad Garuda Muda sukses membungkam tuan rumah Timnas Thailand U-23 dengan skor 3-1 pada pertandingan yang digelar Kamis 24 Agustus malam WIB.

Jeam Kelly Sroyer (10'), Muhammad Ferarri (23'), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45+1') hanya bisa dibalas sekali oleh Chukid Wanpraphao (27'). Alhasil, tiket ke final Piala AFF U-23 2023 berhasil digenggam Indonesia.

Namun, lawan tangguh menghadang di babak final, yakni Timnas Vietnam U-23. Sejauh ini, anak asuh Hoang Anh Tuan masih sempurna dengan selaluh meraih kemenangan dari tiga laga yang dilakoni.