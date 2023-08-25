Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Senang Neymar Jr Pergi dari Kompetisi Eropa, Legenda Sepakbola Jerman: Pemain Banyak Drama!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |03:53 WIB
Senang Neymar Jr Pergi dari Kompetisi Eropa, Legenda Sepakbola Jerman: Pemain Banyak Drama!
Paul Breitner senang Neymar Jr gabung Al Hilal. (Foto: Instagram/alhilal)
A
A
A

MUNICH - Legenda sepakbola Jerman, Paul Breitner merasa senang klub Arab Saudi, Al Hilal merekrut Neymar Jr dari Paris Saint-Germain (PSG). Sebab ia merasa Neymar adalah pesepakbola menjijikan yang penuh dengan drama dan kepalsuan.

Paul Breitner mengatakan Al Hilal cukup tepat memboyong pemain tersebut. Hal itu menjadi dia tidak lagi menyaksikan Neymar berlaga di kompetisi Eropa beberapa musim ke depan.

"Terima kasih Saudi karena telah membeli Tuan Neymar. Salah satu yang paling menjijikkan pesepakbola dan kepalsuan," ucap Paul Breitner dilansir dari Tuttomercato, Jumat (25/8/2023).

Neymar Jr

"(Neymar) salah satu pemain hebat yang hanya melakukan teater. Sangat buruk," tambahnya.

Dia mengatakan kembali memberikan kritikan pedas untuk Neymar. Tampaknya dia memang tidak suka dengan apapun performa pemain tersebut saat ini.

