Dikalahkan Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023, Pelatih Thailand U-23 Akui Garuda Muda Berkembang Pesat

RAYONG – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Thailand U-23, Issara Sritaro mengakui Timnas Indonesia U-23 sudah berkembang pesat usai pasukannya dikalahkan di semifinal Piala AFF U-23 2023, pada Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB. Dalam laga yang dihelat di Rayong Province Stadium tersebut, Thailand pun dipermalukan dengan skor 1-3.

Sebelum laga dimulai, Thailand U-23 sejatinya sangat diunggulkan untuk menang. Selain karena berstatus tuan rumah, pasukan Gajah Perang muda itu memiliki modal yang luar biasa dari fase grup.

Thailand U-23 tepatnya menyapu bersih tiga laga Grup A dengan kemenangan dan tanpa kebobolan sama sekali. Berbeda dengan Timnas Indonesia U-23 yang lolos karena status runner-up terbaik usai hanya meraih satu kemenangan dan satu kekalahan di Grup B.

Berdasarkan penampilan di fase grup itulah yang membuat Thailand U-23 sangat dijagokan untuk menang di semifinal. Akan tetapi, nyatanya Thailand U-23 justru tak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya.

Pasukan Issara Sritaro justru dibuat kesulitan oleh para penggawa Garuda Muda. Sritaro pun mengakui Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong tersebut sudah berkembang pesat, terutama sejak fase grup hingga laga semifinal kemarin.

“Pertandingan hari ini kita harus memberikan pujian kepada para pemain Indonesia U-23. Mereka sudah banyak berkembang,” kata Issara Sritaro, mengutip dari media asal Vietnam, The Thao 247, Jumat (25/8/2023).