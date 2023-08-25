Jumpa Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Dipastikan Tanpa Bagas Kaffa

RAYONG –Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dipastikan tak diperkuat oleh sang kapten, Bagas Kaffa di final Piala AFF U-23 2023 saat melawan Vietnam U-23, pada Sabtu 26 Agustus 2023 mendatang. Sebab Bagas dipastikan cedera dan harus menepi dari laga krusial tersebut.

Kabar itu pun sudah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong usai skuad Garuda Muda memastikan diri lolos ke final. Menurut pemaparan pelatih asal Korea Selatan itu, Bagas tidak memungkinkan untuk dimainkan melawan Vietnam.

“Saya 100 persen yakin dia akan segera pulih, tapi saya merasa dia tidak bisa lagi bermain di turnamen ini,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers usai laga, Jumat (25/8/2023).

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 baru saja menumbangkan tim favorit juara sekaligus tuan rumah, Thailand U-23 pada semifinal Piala AFF U-23 2023. Bermain di Rayong Province Stadium, Rayong, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB, Garuda Muda berhasil menang dengan skor 3-1.

Gol Timnas Indonesia U-23 dicetak Jeam Kelly Sroyer (10’) dan Muhammad Ferarri (23’), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45'). Sementara Thailand U-23 memperkecil kedudukan lewat gol Chukid Wanpraphao (27’).

Hasil itu sudah cukup untuk mengantar Timnas Indonesia U-23 ke partai final Piala AFF U-23 2023. Namun kelolosan Timnas Indonesia U-23 ke laga final harus dibayar mahal dengan cederanya Bagas Kaffa.