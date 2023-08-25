Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jumpa Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Dipastikan Tanpa Bagas Kaffa

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |00:58 WIB
Jumpa Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Dipastikan Tanpa Bagas Kaffa
Pemain Timnas Indonesia U-23, Bagas Kaffa. (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG –Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dipastikan tak diperkuat oleh sang kapten, Bagas Kaffa di final Piala AFF U-23 2023 saat melawan Vietnam U-23, pada Sabtu 26 Agustus 2023 mendatang. Sebab Bagas dipastikan cedera dan harus menepi dari laga krusial tersebut.

Kabar itu pun sudah dikonfirmasi langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong usai skuad Garuda Muda memastikan diri lolos ke final. Menurut pemaparan pelatih asal Korea Selatan itu, Bagas tidak memungkinkan untuk dimainkan melawan Vietnam.

“Saya 100 persen yakin dia akan segera pulih, tapi saya merasa dia tidak bisa lagi bermain di turnamen ini,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers usai laga, Jumat (25/8/2023).

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 baru saja menumbangkan tim favorit juara sekaligus tuan rumah, Thailand U-23 pada semifinal Piala AFF U-23 2023. Bermain di Rayong Province Stadium, Rayong, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB, Garuda Muda berhasil menang dengan skor 3-1.

Bagas Kaffa

Gol Timnas Indonesia U-23 dicetak Jeam Kelly Sroyer (10’) dan Muhammad Ferarri (23’), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45'). Sementara Thailand U-23 memperkecil kedudukan lewat gol Chukid Wanpraphao (27’).

Hasil itu sudah cukup untuk mengantar Timnas Indonesia U-23 ke partai final Piala AFF U-23 2023. Namun kelolosan Timnas Indonesia U-23 ke laga final harus dibayar mahal dengan cederanya Bagas Kaffa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653291/ipl-youth-2025-zona-dki-jakarta-dan-banten-dimulai-wadah-lahirkan-atlet-muda-indonesia-hpt.webp
IPL Youth 2025 Zona DKI Jakarta dan Banten Dimulai, Wadah Lahirkan Atlet Muda Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/02/bek_timnas_indonesia_justin_hubner.jpg
Kartu Merah Justin Hubner Tuai Kritik, Gaya Mainnya Dinilai Berbahaya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement