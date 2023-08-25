Timnas Indonesia U-23 Sukses Permalukan Thailand 3-1, Shin Tae-yong Akui Puas

RAYONG - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong merasa puas dan bahagia melihat hasil semifinal Piala AFF U-23 2023 usai melawan Thailand U-23. Sebab menurutnya Timnas Indonesia U-23 dapat bermain bagus meski melawan Thailand yang bermain di hadapan pendukung sendiri.

Alhasil dengan permainan apik di Rayong Province Stadium, Thailand pada Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB kemarin, Timnas Indonesia U-23 berhasil menang 3-1 atas tim tuan rumah. Kemenangan itu pun membuat Garuda Muda lolos ke final.

Usai laga, Shin Tae-yong mengatakan tim asuhanya bermain apik kala melawan Thailand dalam laga yang berjalan ketat tersebut. Dia pun puas dengan performa yang ditunjukkan Timnas Indonesia U-23, apalagi mampu bermain baik ketika dalam berada tekanan publik tuan rumah.

“Kami bermain bagus melawan tuan rumah. Saya mengapresiasi penampilan para pemain hari ini," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Jumat (25/8/2023).

Sementara itu, pemain Timnas Indonesi U-23, Muhammad Ferarri mengatakan tidak besar kepala bisa mencetak satu dari tiga gol timnya ke gawang Thailand U-23. Pasalnya, menurut Ferarri paling terpenting timnya masih punya asa menjadi juara di Piala AFF U-23 2023.