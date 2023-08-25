Persija Jakarta Terus-terusan Raih Hasil Buruk Jelang Lawan Persib Bandung, Thomas Doll Emosi

TANGERANG - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tak habis pikir dengan permainan timnya yang bermain buruk saat kalah 0-2 dari Dewa United di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Kekalahan itu bahkan membuat Doll tak mau menjawab pertanyaan persiapan Persija jelang menghadapi Persib Bandung di laga selanjutnya.

Ya, seperti yang diketahui Persija baru saja kalah 0-2 di kandang Dewa United, yakni di Indomilk Arena, Tangerang, pada Jumat (25/8/2023) malam WIB. Hasil itu lantas membuat Persija dalam empat laga terakhir tak pernah menang, alias mencatatkan dua kali imbang dan dua kali kalah.

Dengan hasil buruk itu, Persija pekan depan akan berhadapan dengan rival abadi mereka, Persib Bandung. Namun, nyatanya saat ini Doll masih belum bisa memikirkan soal laga melawan persib yang sejatinya akan dilangsungkan pada Sabtu 2 September 2023.

"Belum waktunya untuk memikirkan Persib karena kami baru selesai melawan Dewa United. Yang pasti, kami sudah mempersiapkan yang terbaik, tetapi hasilnya tidak bagus," ungkap Doll seusai laga, Jumat (25/8/2023).

"Saat ini yang penting ialah saya harus berbicara secara jelas kepada para pemain kalau performa saat ini kurang," tambahnya.

Juru taktik asal Jerman itu mengatakan bahwa beberapa pemain melakukan banyak kesalahan, baik secara teknis maupun dalam pengambilan keputusan. Dia juga menyoroti bagaimana Persija kerap bermain bagus di babak pertama dan kemudian keok di babak kedua.