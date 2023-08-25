Kisah Gustavo Almeida, Mantan Pemain Al Nassr SC yang Kini Jadi Top Skor Liga 1 Indonesia

KISAH Gustavo Almeida sebagai mantan pemain Al Nassr SC yang kini menjadi top skor Liga 1 Indonesia bersama Arema FC menarik untuk diulas. Warna-warni menarik kian tersaji di Liga 1 2023-2024 yang kini memasuki pekan ke-10.

Pada klasemen sementara, Madura United, Barito Putera, dan Borneo FC secara berurutan menduduki ranking teratas. Kontras dengan ketiga klub tersebut, Arema FC justru terpuruk di dasar klasemen dengan catatan nol kemenangan.

Menariknya, meski belum pernah menang, salah satu pemain Singo Edan – julukan Arema – kini menjadi pemain dengan gol terbanyak. Ia adalah Gustavo Almeida, mantan pemain sebuah klub asal Kuwait, Al Nassr SC, yang kini jadi top skor Liga 1 Indonesia.

Gustavo Almedia dos Santos merupakan pemain kelahiran Sao Paulo, Brasil pada 25 Juli 1996. Pemain berpostur 185 cm ini mengawali karier di dunia sepakbola dengan membela Vitoria da Conquista sebelum akhirnya hijrah ke Asia.

Sebelum berlaga di Liga 1 Indonesia, Gustavo Almeida pernah menjadi bintang lapangan hijau di beberapa negara, seperti Vietnam, Malaysia, Jepang, hingga Kuwait dengan membela Al Nasr SC.

Dari petualangannya di negara-negara Asia, nasib tak menyenangkan justru dialami Gustavo Almeida di Tanah Air. Pasalnya, sejak bergabung bersama Arema FC pada 1 Juli 2023 ia belum pernah merasakan kemenangan.