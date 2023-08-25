Persija Jakarta Kalah 0-2 dari Dewa United, Thomas Doll Akui Macan Kemayoran Lupa Cara Cetak Gol

TANGERANG - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tidak senang dengan lini depan timnya yang baru saja dikalahkan 0-2 dari Dewa United di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024, pada Jumat (25/8/2023) malam WIB. Sebab menurut Doll, lini depan Persija bermain sangat buruk sampai ia harus mengatakan bahwa timnya seperti lupa cara untuk mencetak gol.

Ya, hasil mengecewakan kembali diraih Persija saat bertandang ke markas Dewa United, yakni di ke Indomilk Arena, Tangerang. Kekalahan 0-2 itu membuat Persija kini sudah tak pernah menang di empat laga terakhir mereka di Liga 1 2023-2024.

Tentunya fakta tersebut membuat Doll kecewa parah. Apalagi jika ia melihat permainan pasukannya saat dipermalukan Dewa United.

Doll melihat Persija sejatinya mendapatkan kesempatan atau situasi untuk mencetak gol, pada akhirnya gawang Dewa United yang dijaga Sonny Stevens. Namun gawang tersebut tak kebobolan hingga peluit panjang berbunyi.

"Saya pikir babak pertama kami bertahan dengan baik, mereka (Dewa United) tak memiliki kesempatan mencetak gol. Akan tetapi, kami juga lupa cara untuk mencetak gol karena sebenarnya memiliki beberapa kesempatan untuk melakukan itu," ungkap Doll seusai laga, Jumat (25/8/2023).

"Ini masalah yang juga kami alami di pertandingan sebelumnya," tambahnya.

Menurut data dari laman lapangbola, Persija memiliki enam tembakan ke gawang. Namun, pada akhirnya Andritany dan kolega menyelesaikan pertandingan tanpa mencetak satu gol pun ke gawang Dewa United.