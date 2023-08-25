Jelang Bertamu ke Markas Persib Bandung, Eduardo Almeida Minta Hal ini kepada Pemain RANS Nusantara FC

BANDUNG – RANS Nusantara FC akan menghadapi laga berat di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024 karena harus bertamu ke markas Persib Bandung. Untuk bisa meraih hasil maksimal di kandang Persib, pelatih RANS, Eduardo Almeida pun meminta satu hal kepada anak buahnya.

Permintaan Almedia pun cukup sederhana. Ia hanya mau para pemain RANS bermain baik saat bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Bagi pelatih asal Portugal itu, permintaan para pemain RANS harus bermain baik menjadi hal yang wajar. Sebab menurutnya, Persib merupakan tim yang sangat bagus.

"Kita tahu kita akan menghadapi tim yang sangat bagus. Kita harap kita bisa bermain dengan baik karena mereka juga akan bermain dengan baik," kata Eduardo Almeida di Stadion GBLA, Jumat (25/8/2023).

Eduardo Almeida pun berharap timnya bisa mengalahkan Persib. Sehingga targetnya dalam menjalani laga kesepuluh di Liga 1 2023-2024 ini tercapai.

"Kita datang ke sini dengan target yang sama (3 poin) dan kita akan bermain yang terbaik untuk besok," tambahnya.

Pelatih yang pernah menangani Arema FC ini membenarkan saat ini RANS Nusantara FC menjadi tim paling sedikit kebobolan. Total hanya 7 gol dari sembilan pertandingan yang telah dilalui.

"Kita selalu memiliki target untuk tak kebobolan di setiap laga, tentu kita harus mencetak gol. Tapi kita perlu untuk memiliki pola pikir ini, saya berkata pada para pemain bahwa kita harus tak kebobolan agar mau menang di pertandingan," sambung Almeida.