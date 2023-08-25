Hasil Borneo FC vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Pesut Etam Menang 2-1!

HASIL Borneo FC vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang dimainkan di Stadion Segiri pada Jumat (25/8/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Borneo FC.

Pesut Etam -- julukan Borneo FC -- sudah unggul dua gol lebih dulu melalui Diego Michiels (28') dan Adam Alis (58'). Sedangkan Pendekar Cisadane -- julukan Persita -- mendapatkan gol hiburan melalui Hanis Sagara (90+2').

Jalannya Pertandingan

Borneo FC sudah menunjukkan dominasi di hadapan pendukungnya sendiri sejak menit pertama. Mereka pun langsung melancarkan serangan secara masif ke gawang Persita.

Kei Hirose dan Terens Puhiri secara bergantian menjadi inisiator serangan Borneo FC. Pergerakan kedua pemain itu sulit dihentikan oleh para pemain bertahan Pendekar Cisadane.

Borneo FC akhirnya membuka skor di menit ke-28 setelah Diego Michiels melepaskan tembakan keras. Setelahnya, tuan rumah tidak menurunkan intensitas permainan.

Babak pertama ditutup dengan keunggulan 1-0 untuk tuan rumah. Di babak kedua, Persita pun bermain dengan lebih berani karena sadar butuh gol.

Beberapa peluang diciptakan oleh Ramiro Fergonzi dan Ezequiel Vidal. Sayang, belum ada gol yang bisa membuat kedudukan sama kuat. Pada menit ke-56, Adam Alis masuk untuk memperkuat serangan Pesut Etam.