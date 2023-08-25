Hasil Dewa United vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Dipermalukan 0-2!

HASIL Dewa United vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang digelar di Indomilk Arena, Jumat (25/8/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Dewa United.

Macan Kemayoran -- julukan Persija -- kesulitan untuk mencetak gol di babak pertama. Yang terjadi masalah Tangsel Warriors -- julukan Dewa United -- mencetak gol kemenangan melalui Dimitrios Kolovos (60') dan Septian Bagaskara (90+5').

Jalannya Pertandingan

Meraih hasil kurang baik dalam tiga pertandingan terakhir, Persija terlihat ngotot sejak menit awal babak pertama. Mereka lebih banyak memegang bola dan beberapa kali mengancam lini pertahanan Dewa United.

Namun begitu, tuan rumah masih mampu menangkal segala serangan Macan Kemayoran. Tim asuhan Thomas Doll kesulitan untuk membuka skor.

Tangsel Warriors juga tak mau hanya berdiam diri. Mereka mencoba membalas serangan-serangan Persija. Namun, skor tetap tidak berubah hingga jeda turun minum setelah tembakan Dimitrios Kolovos menjelang babak pertama berakhir gagal merobek gawang Andritany.

Kerap ditekan Persija pada babak pertama, Dewa United mencoba bangkit pada babak kedua. Mereka terlihat lebih memegang kendali pertandingan pada menit-menit awal dengan umpan-umpan pendek yang mengalir dengan cukup baik.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-59 melalui gol yang dicetak Kolosov. Pesepakbola asal Yunani itu berhasil terlepas dari penjagaan dan dengan mudah menyambut umpan lambung Egy Maulana Vikri melalui tendangan sudut dan skor menjadi 1-0 untuk Dewa United.

Unggul satu gol, Tangsel Warriors bermain makin percaya diri, mereka terus menekan pertahanan Macan Kemayoran dan bahkan nyaris memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Sayangnya, tendangan dari Ricky Kambuaya yang berdiri bebas di depan gawang Andritany tak mampu menghasilkan satu gol tambahan.