Hasil Madura United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Sama Kuat, Laga Berakhir Tanpa Gol

BANGKALAN – Madura United dan Bhayangkara Presisi Indonesia FC harus puas berbagi angka di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Madura pada Jumat (25/8/2023) sore WIB.

Kedua tim bermain agresif sejak awal pertandingan. Namun, upaya mereka untuk menciptakan gol tak berbuah hasil hingga skor kacamata bertahan sampai pertandingan selesai.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan dimulai dengan serangan masif Bhayangkara Presisi ke pertahanan Madura United. Tim besutan Emral Abus itu terpantau bermain dengan percaya diri kendati tampil didepan pendukung tim tuan rumah.

Dengan skema 4-3-3, Muhammad Hargianto dan Dendy Sulistyawan menjadi motor utama permainan The Guardians -julukan Bhayangkara Presisi. Hargianto berkali-kali menjaga keseimbangan di lini tengah, sementara Dendy sulit untuk dihentikan pergerakannya.

Namun demikian, beberapa peluang yang tercipta tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Bhayangkara Presisi. Sementara, Madura United masih bermain dengan skema defensive dan menunggu momentum serangan balik.

Hingga menjelang akhir babak pertama, tidak ada gol yang tercipta untuk kedua tim. Akhirnya, Madura United versus Bhayangkara Presisi berakhir tanpa gol pada babak pertama.