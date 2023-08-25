Arema FC vs Persikabo 1973: Fernando Valente Harap Singo Edan Raih Kemenangan Perdana

MALANG - Arema FC akan menghadapi Persikabo 1973 pada pekan lanjutan Liga 1 2023-2024, Minggu (28/8/2023). Kemenangan menjadi harga mati skuad Singo Edan di laga kali ini.

Pelatih Arema FC, Fernando Valente berharap para pemainnya bisa tampil maksimal di laga kontra Persikabo 1973. Menurutnya, kemenangan menjadi harga mati bagi Arema FC demi tiga poin pertama mereka musim ini.

Permintaan khusus pun disampaikan oleh Fernando Valente setelah beberapa kali melakukan sesi latihan bersama timnya. Menurutnya, ia meminta kerjasama dan dukungan semua orang yang ada di sekitarnya.

"Saya merasa saya sangat bisa bekerja tidak sendirian perlu support dari banyak orang di sekitar saya, tetapi kita mencoba yang terbaik. Saya bekerja dengan potensi yang kita punya dalam tim kita ini," ucap Fernando Valente, dikonfirmasi pada Jumat (25/8/2023) di Stadion Gajayana, Kota Malang.

Upaya awalnya ia ingin menerapkan gagasan taktik yang dimilikinya untuk dipahami seluruh tim, baik itu tim pelatih dan pemain. Hal ini penting agar gagasan itu bisa diterapkan dan meraih hasil maksimal di lapangan.

BACA JUGA: Kapten Persebaya Surabaya Bikin Fernando Valente Terima Tawaran Jadi Pelatih Arema FC

"Dengan ide-ide yang harus dipahami oleh para pemain, dan dipahami oleh klub. Tentu saja target pertama adalah memenangkan pertandingan, pada saat yang sama kita bisa melakukan hal yang lain. Tentu saja butuh waktu untuk kerja tetapi saya tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan," terangnya.