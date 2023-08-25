Jelang Persib Bandung vs RANS Nusantara FC, Bojan Hodak Puji Pertahanan Solid The Prestige Phoenix

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memuji solidnya pertahanan RANS Nusantara FC jelang bentrokan kedua kesebelasan di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Ia pun yakin laga nanti tidak akan banyak terjadi gol.

Sekadar informasi, laga Persib Bandung vs RANS Nusantara FC akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB. Jelang duel itu, Hodak mengungkap fakta mengejutkan soal pertahanan tim tamu.

Ya, RANS baru kemasukan lima gol dari sembilan laga di Liga 1 2023-2024. Hodak melihat skuad asuhan Eduardo Almeida itu sebagai tim yang bermain bertahan, serta punya organisasi pertahanan yang rapi.

"Jadi, laga besok akan menjadi laga yang sulit, karena jika kalian lihat selisih gol, kalian bisa melihat RANS adalah tim yang sangat bertahan, barisan pertahanannya terorganisir dengan baik dan mereka tidak kebobolan banyak gol," ungkap Hodak dalam konferensi pers yang turut dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (25/8/2023).

Pria berkepala plontos itu juga membuktikan RANS Nusantara FC berhasil mencatatkan clean sheet pada dua pertandingan terakhirnya secara beruntun di Liga 1 2023-2024. Tim milik Raffi Ahmad itu menang 1-0 atas Arema FC, dan imbang 0-0 saat berjumpa Dewa United FC.

Oleh karena itu, Hodak meyakini laga Persib Bandung vs RANS Nusantara FC tidak akan dihiasi banyak gol. Namun, ia berharap Maung Bandung bisa kembali memetik kemenangan. Terlebih, tim berkostum biru itu belum pernah menang di kandang sendiri pada Liga 1 2023-2024.

"Jadi kalian bisa menduga pada laga ini tidak akan terjadi banyak gol. Tapi bagi kami ini penting karena akan bermain di kandang dan kami belum pernah menang di kandang musim ini. Harapannya besok kami bisa menang lagi," tegas pria asal Kroasia itu