Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs RANS Nusantara FC, Bojan Hodak Puji Pertahanan Solid The Prestige Phoenix

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:48 WIB
Jelang Persib Bandung vs RANS Nusantara FC, Bojan Hodak Puji Pertahanan Solid <i>The Prestige Phoenix</i>
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memuji pertahanan RANS Nusantara FC (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memuji solidnya pertahanan RANS Nusantara FC jelang bentrokan kedua kesebelasan di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Ia pun yakin laga nanti tidak akan banyak terjadi gol.

Sekadar informasi, laga Persib Bandung vs RANS Nusantara FC akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB. Jelang duel itu, Hodak mengungkap fakta mengejutkan soal pertahanan tim tamu.

Zidane Afandi mencetak gol untuk membawa RANS Nusantara memimpin 1-0 atas Arema FC (Foto: Instagram/@rans.nusantara)

Ya, RANS baru kemasukan lima gol dari sembilan laga di Liga 1 2023-2024. Hodak melihat skuad asuhan Eduardo Almeida itu sebagai tim yang bermain bertahan, serta punya organisasi pertahanan yang rapi.

"Jadi, laga besok akan menjadi laga yang sulit, karena jika kalian lihat selisih gol, kalian bisa melihat RANS adalah tim yang sangat bertahan, barisan pertahanannya terorganisir dengan baik dan mereka tidak kebobolan banyak gol," ungkap Hodak dalam konferensi pers yang turut dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (25/8/2023).

Pria berkepala plontos itu juga membuktikan RANS Nusantara FC berhasil mencatatkan clean sheet pada dua pertandingan terakhirnya secara beruntun di Liga 1 2023-2024. Tim milik Raffi Ahmad itu menang 1-0 atas Arema FC, dan imbang 0-0 saat berjumpa Dewa United FC.

Oleh karena itu, Hodak meyakini laga Persib Bandung vs RANS Nusantara FC tidak akan dihiasi banyak gol. Namun, ia berharap Maung Bandung bisa kembali memetik kemenangan. Terlebih, tim berkostum biru itu belum pernah menang di kandang sendiri pada Liga 1 2023-2024.

"Jadi kalian bisa menduga pada laga ini tidak akan terjadi banyak gol. Tapi bagi kami ini penting karena akan bermain di kandang dan kami belum pernah menang di kandang musim ini. Harapannya besok kami bisa menang lagi," tegas pria asal Kroasia itu

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653387/timnas-indonesia-u22-bergantung-hasil-vietnam-vs-malaysia-untuk-lolos-ke-semifinal-sea-games-2025-mpc.webp
Timnas Indonesia U-22 Bergantung Hasil Vietnam vs Malaysia untuk Lolos ke Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/09/megawati_hangestri.jpg
Resmi! Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Jadi Pembawa Bendera Indonesia di Opening SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement