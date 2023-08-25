Dewa United vs Persija Jakarta: Rio Fahmi Tak Gentar Duel Langsung dengan Egy Maulana Vikri

Ilham Rio Fahmi tidak gentar berduel langsung dengan Egy Maulana Vikri (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA - Bek Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi, tidak gentar jika harus berduel langsung dengan winger Dewa United FC Egy Maulana Vikri di laga pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Namun, ia yakin kekuatan tuan rumah bukan hanya sang bintang saja.

Duel Dewa United vs Persija Jakarta itu akan berlangsung pada Jumat (25/8/2023) pukul 19.00 WIB, di Stadion Indomilk Arena, Legok, Kabupaten Tangerang. Rio yang mengawal sisi kanan, diyakini akan berhadapan dengan Egy.

Pemain berusia 21 tahun itu mengatakan tidak hanya fokus mematikan pergerakan Egy. Rio menilai pemain-pemain tim asal Tangerang Selatan itu juga berbahaya.

"Mengenai Egy, Dewa itu 11 pemain," ujar Rio Fahmi dalam konferensi pers sebelum pertandingan, dikutip pada Jumat (25/8/2023).

"Jadi, walaupun duel langsung dengan Egy, siapapun lawannya, kami berusaha mengantisipasi hal itu dan bermain maksimal di pertandingan besok," imbuh bek Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2023 itu.