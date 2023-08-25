Hasil Sidang Komdis PSSI 22-23 Agustus 2023: PSIS Semarang dan Persib Bandung Panen Denda!

JAKARTA - Hasil sidang Komite Disiplin PSSI (Komdis PSSI) pada 22-23 Agustus 2023 menetapkan sejumlah hukuman denda bagi PSIS Semarang dan Persib Bandung. Kedua kesebelasan dinilai gagal menertibkan suporternya saat pertandingan di Liga 1 2023-2024.

Insiden tak terpuji mewarnai laga lanjutan Liga 1 2023-2024 antara PSIS kontra Persib di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu 20 Agustus 2023. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat kedua kubu suporter terlihat perkelahian.

Sejumlah Bobotoh menjadi sasaran amuk oknum suporter PSIS. Mereka menjadi bulan-bulanan, bahkan ada yang terpelanting hingga terjatuh dari tribune.

Kericuhan tersebut tentunya tidak akan terjadi andai suporter Persib tidak hadir di stadion pada laga itu. Sebab sebagaimana diketahui, aturan larangan tandang bagi suporter masih berlaku. Sanksi yang menimpa kedua klub pun kini sudah diketahui. Kubu PSIS Semarang dikenai denda sebesar Rp25 juta.

Tak hanya pihak klub, pihak panitia pelaksana (panpel) juga dikenai sanksi denda dengan nilai serupa karena dianggap lalai mengantisipasi kehadiran suporter tamu. Total denda yang harus dibayar kubu PSIS Semarang pun berjumlah Rp50 juta.

Persib dikenai hukuman berlapis sebab suporter mereka hadir pada laga tandang tersebut. Total denda yang harus dibayar manajemen Maung Bandung serupa dengan tim tuan rumah, yakni Rp50 juta.

Masih pada laga PSIS kontra Persib, penjaga gawang tim tuan rumah, Adi Satryo, juga dikenai sanksi berat. Punggawa Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2023 itu dikenai hukuman akibat pelanggaran horror yang dilakukannya terhadap winger lawan, Arsan Makarin.