Kisah Adilson Silva, Striker PSM Makassar asal Portugal yang Akhirnya Buktikan Kualitasnya

KISAH Adilson Silva, striker PSM Makassar asal Portugal yang akhirnya buktikan kualitasnya menarik untuk diulas. PSM baru-baru ini ramai dibicarakan pecinta sepakbola Tanah Air.

Bagaimana tidak, klub berjuluk Juku Eja itu baru saja kedatangan seorang striker muda berbakat asal Portugal bernama Adilson Silva.

Sosoknya kini digadang-gadang ditakuti oleh beberapa pemain pemain bertahan lawan karena kualitas bermainnya yang ciamik di lapangan hijau. Penasaran bagaimana kisah Adilson Silva dalam berkarier di dunia sepakbola?

Berikut intip kisahnya yang telah dirangkum oleh Okezone melalui beberapa sumber, Jumat (25/8/2023) terkait striker PSM Makassar asal Portugal yang akhirnya membuktikan kualitasnya.

Kisah Adilson Silva

Pemain bernama lengkap Adilson Gancho Silva merupakan warga negara asing asal Evora, Portugal yang kini sedang menjadi sorotan. Pasalnya pemain muda kelahiran 1997 ini telah resmi bergabung dengan klub sepakbola PSM Makassar.

Adilson Silva ditandem bersama Everton Nascimento di posisi depan untuk menyerang dan merobek pertahanan lawan. Ternyata, hasilnya keduanya berhasil bermain ciamik dengan melakukan duet cantik di lapangan hijau.

Tentu saja duet striker yang dilakukan oleh sang pelatih PSM Makassar membuat beberapa klub sepakbola kini ketar-ketir dibuatnya. Meski Adilson Silva memiliki postur tinggi sekira 1,91cm, siapa sangka dirinya ternyata sangat lincah dilapangan.