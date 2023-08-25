Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Adilson Silva, Striker PSM Makassar asal Portugal yang Akhirnya Buktikan Kualitasnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |05:01 WIB
Kisah Adilson Silva, Striker PSM Makassar asal Portugal yang Akhirnya Buktikan Kualitasnya
Pemain PSM Makassar, Adilson Silva. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

KISAH Adilson Silva, striker PSM Makassar asal Portugal yang akhirnya buktikan kualitasnya menarik untuk diulas. PSM baru-baru ini ramai dibicarakan pecinta sepakbola Tanah Air.

Bagaimana tidak, klub berjuluk Juku Eja itu baru saja kedatangan seorang striker muda berbakat asal Portugal bernama Adilson Silva.

Sosoknya kini digadang-gadang ditakuti oleh beberapa pemain pemain bertahan lawan karena kualitas bermainnya yang ciamik di lapangan hijau. Penasaran bagaimana kisah Adilson Silva dalam berkarier di dunia sepakbola?

Berikut intip kisahnya yang telah dirangkum oleh Okezone melalui beberapa sumber, Jumat (25/8/2023) terkait striker PSM Makassar asal Portugal yang akhirnya membuktikan kualitasnya.

Kisah Adilson Silva

Pemain bernama lengkap Adilson Gancho Silva merupakan warga negara asing asal Evora, Portugal yang kini sedang menjadi sorotan. Pasalnya pemain muda kelahiran 1997 ini telah resmi bergabung dengan klub sepakbola PSM Makassar.

Adilson Silva

Adilson Silva ditandem bersama Everton Nascimento di posisi depan untuk menyerang dan merobek pertahanan lawan. Ternyata, hasilnya keduanya berhasil bermain ciamik dengan melakukan duet cantik di lapangan hijau.

Tentu saja duet striker yang dilakukan oleh sang pelatih PSM Makassar membuat beberapa klub sepakbola kini ketar-ketir dibuatnya. Meski Adilson Silva memiliki postur tinggi sekira 1,91cm, siapa sangka dirinya ternyata sangat lincah dilapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653257/pengembangan-atlet-muda-hingga-beasiswa-pelita-jaya-dan-universitas-bakrie-jalin-kerja-sama-qdi.webp
Pengembangan Atlet Muda hingga Beasiswa, Pelita Jaya dan Universitas Bakrie Jalin Kerja Sama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/moh_zaki_ubaidillah.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Zaki Ubaidillah Menang, Indonesia Berbalik Unggul 2-1 atas Singapura
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement