HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Fernando Valente, Pelatih Baru Arema FC yang Sempat Tangani Shakhtar Donetsk

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |04:33 WIB
Kisah Fernando Valente, Pelatih Baru Arema FC yang Sempat Tangani Shakhtar Donetsk
Kisah Fernando Valente, Pelatih Baru Arema FC yang Sempat Tangani Shakhtar Donetsk. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

KISAH Fernando Valente, pelatih baru Arema FC yang sempat tangani Shakhtar Donetsk menarik untuk diulas. Seperti yang telah diketahui, Arema FC secara resmi memperkenalkan pelatih berkebangsaan Portugal, Fernando Valente sebagai juru taktik mereka mengarungi Liga 1 2023-2024.

“Selamat datang Fernando Valente, ayo berjuang bersama-sama untuk Arema FC dan Aremania” tulis Arema FC di instagram, pada Rabu (23/8/2023).

Sekadar informasi, Fernando Valente merupakan ayah kandung dari gelandang serang asing Persebaya Surabaya, Ze Valente. Dengan hadirnya Fernando Valente di kubu Arema FC, tim berjuluk Singo Edan itu diharapkan dapat kembali kepada jalur kemenangan dan memperbaiki posisi di liga.

Pemilihan Fernando Valente menjadi pelatih anyar Arema bukanlah tanpa alasan. Pria kelahiran Porto, Portugal, 22 Juli 1959 itu adalah sosok yang telah malang melintang di dunia persepakbolaan Eropa.

Fernando Valente

Melansir dari laman Transfermarkt, Fernando Valente mengawali karier kepelatihan dengan menjadi pelatih kepala di klub Freamunde sejak 1992-1993. Sempat vakum beberapa tahun, Fernando Valente kembali aktif sebagai pelatih kepala dengan membesut klub di Liga 2 Portugal, Paredes pada musim 2001-2002.

Sempat pindah ke AD Lousada, Valente kembali menjadi pelatih Paredes untuk musim 2008-2009, 2010-2011, dan 2011-2012. Pada musim terakhirnya di Paredes ini, dirinya untuk pertama kalinya bekerja sama dengan sang putra, Ze Valente yang baru promosi.

Halaman:
1 2
      
