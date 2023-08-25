Ini yang Dilakukan Persib Bandung Antisipasi Kehadiran Suporter Tim Tamu saat Lakoni Laga Kandang

Persib Bandung punya cara untuk antisipasi kehadiran suporter tim tamu saat bermain di GBLA. (Foto: Media Persib)

BANDUNG – Banyak klub di Liga 1 2023-2024 kesulitan menahan kehadiran suporter tim tamu saat melakoni laga kandang. Namun, sejauh ini Persib Bandung justru mampu dengan baik mengantisipasi kehadiran pendukung lawan.

Ya, Persib bisa dikatakan cukup berhasil dalam meminimalisir suporter tim tamu untuk hadir ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat mereka bertindak sebagai tuan rumah di Liga 1 2023-2023.

Terbukti, Persib belum pernah mendapatkan denda hanya karena kehadiran suporter tim tamu yang selama ini dilarang sesuai dengan aturan yang ditetapkan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB). Lantas apa kunci suksesnya?

Vice President Operational PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Andang Ruhiat membeberkan caranya dalam menyeleksi penonton yang hadir ke Stadion GBLA. Terutama untuk menghindari suporter tim tamu hadir.

Andang mengatakan sistem tiket online yang diberlakukan menjadi salah satu cara untuk bisa menyeleksi suporter yang hadir. Apalagi, satu tiket itu hanya berlaku untuk satu KTP.

"Dengan sistem tiket kita sebenarnya sudah memfilter terhadap siapa saja yang datang di sini untuk menonton. Itu salah satunya dengan tiket online ini. Dengan satu KTP juga itu adalah untuk menyeleksi," kata Andang di Graha Persib, Bandung, Jumat (25/8/2023).