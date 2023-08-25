Soal Juara Liga Italia 2023-2024, Carlo Ancelotti: Juventus Bisa Berbahaya!

MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti ikut memprediksi kira-kira siapa saja tim yang bakal menjadi kandidat kuat peraih gelar juara Liga Italia 2023-2024. Ancelotti pun menyebut empat klub, yakni Napoli, AC Milan, Inter Milan, dan Juventus.

Menariknya, Ancelotti mempertegas Juventus bisa menjadi kandidat kuat. Sebab ia menilai tim berjuluk Bianconeri itu akan sangat berbahaya karena haus akan gelar juara setelah musim lalu tampil melempem.

Sebagaimana diketahui, musim kompetisi Liga Italia telah berlangsung sejak akhir pekan lalu dan sedang memasuki pekan ke-2. Tim-tim besar seperti Napoli, Juventus, Milan, dan Inter Milan pun memulai dengan baik karena kompak meraih kemenangan di pekan perdananya.

Ancelotti pun ditanya mengenai pendapatnya soal siapa yang akan keluar sebagai kampiun Liga Italia musim ini. Meski sulit ditebak, namun pelatih berusia 64 tahun itu memprediksi kalau Juventus, Napoli, Milan, dan Inter Milan akan bersaing sengit di papan atas.

“Saya tidak tahu mungkin adalah jawaban termudah,” kata Ancelotti, dilansir dari Football Italia, Jumat (25/8/2023).

“Tetapi ada fokus khusus pada empat tim: Napoli, Milan, Inter dan Juventus,” lanjutnya.

Meski begitu, Ancelotti menyoroti situasi Juventus saat ini. Menurutnya, Si Nyonya Tua akan jauh berbahaya ketimbang tiga tim lain yang disebutkan tadi. Pasalnya, tim yang dinahkodai Massimiliano Allegri itu tidak mentas di kompetisi Eropa, sehingga akan terfokus pada Liga Italia musim ini.