Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Soal Juara Liga Italia 2023-2024, Carlo Ancelotti: Juventus Bisa Berbahaya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |03:44 WIB
Soal Juara Liga Italia 2023-2024, Carlo Ancelotti: Juventus Bisa Berbahaya!
Carlo Ancelotti sebut Juventus bisa berbahaya di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti ikut memprediksi kira-kira siapa saja tim yang bakal menjadi kandidat kuat peraih gelar juara Liga Italia 2023-2024. Ancelotti pun menyebut empat klub, yakni Napoli, AC Milan, Inter Milan, dan Juventus.

Menariknya, Ancelotti mempertegas Juventus bisa menjadi kandidat kuat. Sebab ia menilai tim berjuluk Bianconeri itu akan sangat berbahaya karena haus akan gelar juara setelah musim lalu tampil melempem.

Sebagaimana diketahui, musim kompetisi Liga Italia telah berlangsung sejak akhir pekan lalu dan sedang memasuki pekan ke-2. Tim-tim besar seperti Napoli, Juventus, Milan, dan Inter Milan pun memulai dengan baik karena kompak meraih kemenangan di pekan perdananya.

Ancelotti pun ditanya mengenai pendapatnya soal siapa yang akan keluar sebagai kampiun Liga Italia musim ini. Meski sulit ditebak, namun pelatih berusia 64 tahun itu memprediksi kalau Juventus, Napoli, Milan, dan Inter Milan akan bersaing sengit di papan atas.

Carlo Ancelotti

“Saya tidak tahu mungkin adalah jawaban termudah,” kata Ancelotti, dilansir dari Football Italia, Jumat (25/8/2023).

“Tetapi ada fokus khusus pada empat tim: Napoli, Milan, Inter dan Juventus,” lanjutnya.

Meski begitu, Ancelotti menyoroti situasi Juventus saat ini. Menurutnya, Si Nyonya Tua akan jauh berbahaya ketimbang tiga tim lain yang disebutkan tadi. Pasalnya, tim yang dinahkodai Massimiliano Allegri itu tidak mentas di kompetisi Eropa, sehingga akan terfokus pada Liga Italia musim ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653257/pengembangan-atlet-muda-hingga-beasiswa-pelita-jaya-dan-universitas-bakrie-jalin-kerja-sama-qdi.webp
Pengembangan Atlet Muda hingga Beasiswa, Pelita Jaya dan Universitas Bakrie Jalin Kerja Sama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/moh_zaki_ubaidillah.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Zaki Ubaidillah Menang, Indonesia Berbalik Unggul 2-1 atas Singapura
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement