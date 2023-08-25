Resmi Perpanjang Kontrak di Barcelona, Marc-Andre ter Stegen Berdoa Semoga Raih Banyak Gelar

BARCELONA – Barcelona baru saja memperpanjang kontrak kiper andalan mereka Marc-Andre ter Stegen dengan durasi lima tahun. Ter Stegen pun mengaku senang dengan pembaruan kontrak tersebut dan ia berharap selama lima tahun ke depan itu dirinya dan Barcelona bisa meraih gelar sebanyak mungkin.

BACA JUGA: Manchester City Sepakat Pinjamkan Joao Cancelo ke Barcelona

Ya, Ter Stegen resmi memperpanjang masa baktinya bersama Barcelona selama lima tahun lagi, atau tepatnya hingga Juni 2028. Kiper berusia 31 tahun itu kini berstatus sebagai pemain paling ‘senior’ di Barcelona.

Bagaimana tidak, Ter Stegen sudah berseragam Barcelona sejak musim 2014-2015, paling lama diantara pemain lainnya. Status pemain paling senior juga didapat setelah Sergio Busquets, dan Jordi Alba meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini.

Usai memperpanjang kontraknya, Ter Stegen merasa bersemangat untuk mempersembahkan lebih banyak gelar untuk Barcelona. Dia berharap, tenaganya masih bisa membantu Blaugrana terus berprestasi.

“Saya sangat senang,” kata Ter Stegen dilansir dari Barca Universal, Jumat (25/8/2023).