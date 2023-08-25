Jude Bellingham Langsung Nyetel di Real Madrid, Carlo Ancelotti: Dia Pemain Cerdas

VIGO – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti tak terkejut dengan adaptasi cepat Jude Bellingham bersama skuad Los Blancos. Sang pelatih mengakui gelandang asal Inggris itu merupakan tipe pemain yang cerdas.

Bellingham didatangkan Real Madrid dari Borussia Dortmund pada jendela transfer musim panas ini. Diketahui, gelandang beraspor Inggris itu diboyong dengan mahar nilai transfer fantastis yakni sebesar 103 juta euro atau setara Rp1,6 triliun.

Dengan biaya transfer yang fantastis seperti itu, Bellingham pun langsung membuktikan kualitasnya. Tercatat, pemain berusia 20 tahun itu telah mengemas tiga gol dan satu assist dari tiga pertandingan yang telah dimainkan bersama Real Madrid di Liga Spanyol 2023/2024.

Ancelotti pun sama sekali tidak kaget karena Bellingham langsung menyatu dengan pola permainan yang dimiliki Real Madrid. Pelatih asal Italia itu mengakui bahwa Bellingham beradaptasi dengan sangat baik dan merupakan pemain yang cerdas dalam mencari ruang.

“Saya tidak terkejut dengan adaptasi Bellingham karena dia tidak bermain di posisi '10' di Dortmund. Tapi dia memang menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang lebih langsung, mungkin lebih menguasai bola daripada tidak menguasai bola, tapi dia adalah pemain langsung,” kata Ancelotti, mengutip dari situs resmi Real Madrid, Jumat (25/8/2023).

“Dia beradaptasi dengan sangat baik karena dia adalah pemain yang sangat cerdas dan mampu bergerak dengan sangat baik tanpa bola,” sambungnya.