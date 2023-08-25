Prediksi Skor Chelsea vs Luton Town di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Raih 3 Poin Perdana?

Chelsea berhadapan dengan Luton Town di pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024 (Foto: REUTERS)

PREDIKSI skor Chelsea vs Luton Town di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan digelar di Stamford Bridge, Sabtu (26/8/2023) pukul 02.00 WIB mendatang.

The Blues – julukan Chelsea – mengawali Liga Inggris 2023-2024 dengan buruk. Setelah menahan Liverpool dengan skor 1-1, mereka dipermalukan oleh West Ham United dengan skor 1-3 pada pekan lalu.

Alhasil, tim asuhan Mauricio Pochettino itu pun hanya berada di peringkat ke-15 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 pada saat ini. Sementara itu, Luton Town hanya berada dua tingkat di bawah The Blues.

Tim promosi tersebut baru memainkan satu pertandingan sejauh ini, yaitu kekalahan 1-4 dari Brighton & Hove Albion. Pertandingan kontra Burnley di pekan lalu gagal terlaksana dan akan dimainkan di lain hari.

Chelsea, meskipun sedang terpuruk, tentu unggul segala-galanya di atas Luton Town. Meski begitu, mereka akan kehilangan banyak pemain akibat cedera untuk laga akhir pekan ini.

Reece James kembali menepi untuk jangka panjang. Dia menyusul Christopher Nkunku dan Wesley Fofana yang telah lebih dulu berada di ruang perawatan. Sementara itu, Carney Chukmueka perlu naik ke meja operasi akibat cedera lutut.