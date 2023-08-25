10 Transfer Termewah Liga Inggris Musim Panas 2023, Nomor 1 Pemain Arsenal

DERETAN 10 transfer termewah Liga Inggris musim panas 2023 menarik untuk diketahui. Pasalnya liga ini telah memantapkan diri sebagai kompetisi Eropa dengan pengeluaran terbanyak selama transfer musim panas.

Sejumlah pemain berpotensi memilih meninggalkan klubnya. Mereka mendapatkan gaji kompetitif berkali-kali lipat. Semakin tinggi nilai transfer menunjukan seberapa besar investasi yang dikeluarkan klub untuk meraih kesuksesan di kompetisi domestik.

Berikut 10 transfer termewah Liga Inggris musim panas 2023 melansir Be Soccer pada, Jumat (25/08/23):

10. James Maddison – Tottenham Hotspur (46,30 juta euro)





Dengan senang hati Tottenham mengumumkan perekrutan James Maddison. Gelandang Timnas Inggris itu memperkuat Tottenham dengan kesepakatan sampai 2028.

9. Matheus Cunha - Wolves (50 juta euro)





Wolves memboyong Matheus Cunha dari Atlético Madrid pada bursa transfer Juli 2023. Cunha akan memperkuat klub tersebut sampai empat tahun kedepan hingga 2027.

8. Andre Onana - Manchester United (52,5 juta euro)





Selanjutnya ada Andre Onana masuk daftar transfer termewah Liga Inggris. Onana menandatangani kontrak dengan Man United dengan biaya 52,5 juta euro sampai tahun 2028.

7. Moussa Diaby - Aston Villa (55 juta euro)





Aston Villa mengamankan Moussa Diaby dari Leverkusen dengan biaya 55 juta euro. Penyerang asal Prancis itu akan membela Aston Villa sampai tahun 2028 mendatang.