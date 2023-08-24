Resmi! Aymeric Laporte Ikuti Jejak Cristiano Ronaldo Gabung Al Nassr

RIYADH – Klub Arab Saudi, Al Nassr, berhasil mendatangkan bek baru, yakni Aymeric Laporte dari Manchester City. Laporte menyusul Sadio Mane untuk bergabung dengan tim yang sudah diperkuat oleh Cristiano Ronaldo tersebut.

Laporte pun menandatangani kontrak dengan durasi tiga tahun alias hingga musim panas 2026 bersama Al Nassr. Tentunya kehadiran Laporte diharapkan mampu menutup lini pertahanan Al Nassr yang masih rapuh.

Ya, Al Nassr rupanya belum berhenti belanja pemain-pemain top Eropa di bursa transfer musim panas 2023. Terkini, mereka resmi mendatangkan bek Timnas Spanyol, Aymeric Laporte dari Man City.

Laporte pun girang bisa bergabung bersama klub berseragam biru kuning tersebut. Dirinya mengaku tak sabar mencatat debut perdana di Liga Arab Saudi musim ini.

“Negara baru, liga baru, klub baru tapi semangatnya selalu sama, Senang bisa bergabung dengan klub @alnassr hari ini dan sudah tak sabar untuk memakai warna baru saya, Saatnya bekerja!” tulis Laporte pada Instagram pribadinya, @laporte, Kamis (24/8/2023).

Berdasarkan laman Transfermarkt, kontrak Laporte bersama Al Nassr berlangsung hingga musim panas 2026 mendatang. Dengan begini, Al Nassr pun siap menjadi penantang baru di kancah sepak bola Asia.