Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Thailand U-23 Sempat Lihat Contekan saat Lawan Timnas Indonesia U-23, Disebut Baca Mantra dari Dukun Thailand!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |22:57 WIB
Pemain Timnas Thailand U-23 Sempat Lihat Contekan saat Lawan Timnas Indonesia U-23, Disebut Baca Mantra dari Dukun Thailand!
Suasana laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG – Ada momen menarik terjadi di semifinal Piala AFF U-23 2023 yang dimenangkan oleh Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 atas Thailand U-23, pada Kamis (24/8/2023) malam WIB. Momen itu ketika pemain Thailand U-23 sempat terlihat membaca contekan di tengah babak kedua yang membuat netizen Tanah Air langsung penasaran.

Perlu diketahui, Timnas Indonesia U-23 sukses menyingkirkan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor 3-1. Semua gol yang tercipta di Rayong Province Stadium, Thailand itu pun terjadi di babak pertama.

Gol-gol Timnas Indonesia U-23 dipersembahkan oleh Jeam Kelly Sroyer (10’), Muhammad Ferarri (23’), dan gol bunuh diri pemain Thailand, Natcha Prosomboon (45+1). Sementara Tim Gajah Perang cuma bisa memperkecil lewat gol Chukid Wanpraphao (27’).

Pada babak kedua, Thailand U-23 pun mencoba berbagai cara untuk bisa mengejar ketertinggalan dua gol. Termasuk melakukan pergantian pemain.

Momen pemain Thailand U-23 lihat contekan saat melawan Timnas Indonesia U-23

Dalam momen pergantian pemain di tengah babak kedua itulah, penggawa Thailand U-23 melihat secarik kertas penuh rahasia yang akhirnya menjadi perbincangan pencinta sepakbola Tanah Air. Dalam akun instagram, @garudafansbook, sang admin bertanya-tanya, kira-kira apa tulisan yang sedang dibaca oleh penggawa Thailand U-23, Kritsada Nontharat.

Tentunya netizen Tanah Air membalasnya dengan jawaban candaan. Mulai dari struk belanja, tulisan pinjam uang, bahkan ada yang menyebutkan itu adalah sebuah mantra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653225/hasil-bulu-tangkis-beregu-putra-sabarreza-menang-indonesia-vs-singapura-sama-kuat-11-fpv.webp
Hasil Bulu Tangkis Beregu Putra: Sabar/Reza Menang, Indonesia vs Singapura Sama Kuat 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sportstive_1.jpg
Sportstive+ Hadirkan Inovasi Sportainment, Valencia Tanoesoedibjo: Ini yang Ditunggu Penonton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement