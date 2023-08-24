Pemain Timnas Thailand U-23 Sempat Lihat Contekan saat Lawan Timnas Indonesia U-23, Disebut Baca Mantra dari Dukun Thailand!

RAYONG – Ada momen menarik terjadi di semifinal Piala AFF U-23 2023 yang dimenangkan oleh Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 atas Thailand U-23, pada Kamis (24/8/2023) malam WIB. Momen itu ketika pemain Thailand U-23 sempat terlihat membaca contekan di tengah babak kedua yang membuat netizen Tanah Air langsung penasaran.

Perlu diketahui, Timnas Indonesia U-23 sukses menyingkirkan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor 3-1. Semua gol yang tercipta di Rayong Province Stadium, Thailand itu pun terjadi di babak pertama.

Gol-gol Timnas Indonesia U-23 dipersembahkan oleh Jeam Kelly Sroyer (10’), Muhammad Ferarri (23’), dan gol bunuh diri pemain Thailand, Natcha Prosomboon (45+1). Sementara Tim Gajah Perang cuma bisa memperkecil lewat gol Chukid Wanpraphao (27’).

Pada babak kedua, Thailand U-23 pun mencoba berbagai cara untuk bisa mengejar ketertinggalan dua gol. Termasuk melakukan pergantian pemain.

Dalam momen pergantian pemain di tengah babak kedua itulah, penggawa Thailand U-23 melihat secarik kertas penuh rahasia yang akhirnya menjadi perbincangan pencinta sepakbola Tanah Air. Dalam akun instagram, @garudafansbook, sang admin bertanya-tanya, kira-kira apa tulisan yang sedang dibaca oleh penggawa Thailand U-23, Kritsada Nontharat.

Tentunya netizen Tanah Air membalasnya dengan jawaban candaan. Mulai dari struk belanja, tulisan pinjam uang, bahkan ada yang menyebutkan itu adalah sebuah mantra.