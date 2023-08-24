Shin Tae-yong Akhirnya Kalahkan Timnas Thailand, Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023?

RAYONG – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong akhirnya berhasil kalahkan Timnas Thailand. Lantas hal positif itu menjadi sebuah pertanda Timnas Indonesia U-23 bakal menjuarai Piala AFF U-23 2023?

Seperti yang diketahui, semenjak menangani Timnas Indonesia pada Desember 2019 silam, Shin Tae-yong tercatat belum pernah mengalahkan Thailand sama sekali, bahkan di berbagai kelompok umur. Bisa dikatakan Thailand menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang belum mampu ditaklukkan pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Pada level senior, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pernah ditahan Thailand 2-2 di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Lalu skuad Garuda juga pernah dibantai 0-4 di leg I final Piala AFF 2020.

Kemudian di leg II final Piala AFF 2020, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong lagi-lagi ditahan 2-2 oleh Thailand. Selanjutnya di ajang Piala AFF 2022, Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong kembali ditahan 1-1 oleh Thailand di fase grup.

Itu di level senior, kemudian di level U-23, Shin Tae-yong kalah dari Thailand U-23 asuhan Alexandre Polking pada semifinal SEA Games 2023. Terakhir di level U-19, Timnas Indonesia U-19 asuhan Shin Tae-yong pun gagal menang melawan Thailand U-19 usai ditahan 0-0 di Piala AFF U-19 2022.

Namun, itu adalah sebuah cerita lama. Sebab pada malam ini, Kamis (24/8/2023), tren buruk itu berakhir. Sebab Shin Tae-yong yang melatih Timnas Indonesia U-23 sukses mempermalukan Thailand 3-1 di semifinal Piala AFF U-23 2023.

Thailand U-23 yang dilatih oleh Issara Sritaro dipermalukan di hadapan pendukung sendiri usai Timnas Indonesia U-23 menang 3-1 berkat gol yang dicetak oleh Jeam Kelly Sroyer (10’), Muhammad Ferarri (23’), dan gol bunuh diri pemain Thailand, Natcha Prosomboon (45+1).