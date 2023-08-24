5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila saat Menang 3-1 atas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

Haykal Alhafiz (kiri) tampil apik saat Timnas Indonesia U-23 menang 3-1 atas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

SEBANYAK lima pemain Timnas Indonesia U-23 yang menggila saat menang 3-1 atas Thailand U-23 di semifinal U-23 2023 akan dibahas di sini. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – sukses meredam laju sang tuan rumah meski dalam kondisi tidak diunggulkan.

Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya lolos dari fase grup sebagai runner-up terbaik. Namun, dalam laga kontra Thailand U-23 di Rayong Provincial Stadium, Kamis (24/8/2023) malam WIB, mereka justru menang dengan skor 3-1.

Ada lima orang yang tampil begitu apik dalam pertandingan ini. Siapa sajakah mereka? Kami akan membahasnya berikut ini.

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila saat Menang 3-1 atas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

5. Jeam Kelly Sroyer





Jeam Kelly Sroyer tampil meledak-ledak sejak menit pertama. Dia sudah memberi ancaman pada menit kesembilan ketika menerima umpan dari Beckham Putra. Namun sayang, itu offside.

Hanya semenit berselang, Jeam Kelly Sroyer tak membuang kesempatan setelah menerima bola dari Arkhan Fikri. Dia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang sukses membuka skor untuk Timnas Indonesia U-23 pada menit ke-10.

4. Muhammad Ferarri





Muhammad Ferarri menggandakan keunggulan Timnas Indonesia U-23 pada menit ke-23. Dia memaksimalkan lemparan ke dalam Robi Darwis dengan apik.

Selain mencetak gol, bek tengah Persija Jakarta itu juga tampil tangguh dalam melaksanakan tugasnya di lini pertahanan. Berulang kali, peluang Timnas Thailand U-23 diredam olehnya.