Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila saat Menang 3-1 atas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |22:24 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila saat Menang 3-1 atas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023
Haykal Alhafiz (kiri) tampil apik saat Timnas Indonesia U-23 menang 3-1 atas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK lima pemain Timnas Indonesia U-23 yang menggila saat menang 3-1 atas Thailand U-23 di semifinal U-23 2023 akan dibahas di sini. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – sukses meredam laju sang tuan rumah meski dalam kondisi tidak diunggulkan.

Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya lolos dari fase grup sebagai runner-up terbaik. Namun, dalam laga kontra Thailand U-23 di Rayong Provincial Stadium, Kamis (24/8/2023) malam WIB, mereka justru menang dengan skor 3-1.

Timnas Indonesia U-23

Ada lima orang yang tampil begitu apik dalam pertandingan ini. Siapa sajakah mereka? Kami akan membahasnya berikut ini.

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Menggila saat Menang 3-1 atas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

5. Jeam Kelly Sroyer

Jeam Kelly Sroyer

Jeam Kelly Sroyer tampil meledak-ledak sejak menit pertama. Dia sudah memberi ancaman pada menit kesembilan ketika menerima umpan dari Beckham Putra. Namun sayang, itu offside.

Hanya semenit berselang, Jeam Kelly Sroyer tak membuang kesempatan setelah menerima bola dari Arkhan Fikri. Dia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang sukses membuka skor untuk Timnas Indonesia U-23 pada menit ke-10.

4. Muhammad Ferarri

Muhammad Ferarri

Muhammad Ferarri menggandakan keunggulan Timnas Indonesia U-23 pada menit ke-23. Dia memaksimalkan lemparan ke dalam Robi Darwis dengan apik.

Selain mencetak gol, bek tengah Persija Jakarta itu juga tampil tangguh dalam melaksanakan tugasnya di lini pertahanan. Berulang kali, peluang Timnas Thailand U-23 diredam olehnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653225/hasil-bulu-tangkis-beregu-putra-sabarreza-menang-indonesia-vs-singapura-sama-kuat-11-fpv.webp
Hasil Bulu Tangkis Beregu Putra: Sabar/Reza Menang, Indonesia vs Singapura Sama Kuat 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sepatu_lari.jpg
Kabar Baik! Pelari Indonesia Kini Punya Tempat Baru untuk Menunjang Performa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement