Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023: Garuda Muda Selangkah Lagi Juara!

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Garuda Muda dan Golden Star Warriors Muda bakal bersaing di Rayong Province Stadium, Thailand, untuk merebut status juara Piala AFF U-23 2023.

Perlu diketahui, Piala AFF U-23 2023 merupakan edisi keempat dari turnamen Piala AFF U-23. Baik Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 tercatat sama-sama baru juara satu kali.

Timnas Indonesia U-23 pernah menjadi juara Piala AFF U-23 2019 di Kamboja usai mengalahkan Thailand 2-1 di final. Pada saat itu, Garuda Muda diasuh oleh Indra Sjafri.

Sementara Vietnam U-23 baru bisa juara di Piala AFF U-23 2022 usai menumbangkan Thailand 1-0 di final. Jadi, bisa dikatakan Timnas Indonesia U-23 akan menantang sang juara bertahan di final Piala AFF U-23 2023 pada Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB nanti.

Timnas Indonesia U-23 sendiri bisa lolos ke final usai mengawali Piala AFF U-23 2023 dengan buruk. Bagaimana tidak, pada laga perdana Grup B, skuad Garuda Muda justru tumbang 1-2 dari Malaysia.

Beruntung di laga kedua pasukan Shin Tae-yong berhasil menang 1-0 atas Timor Leste dan memastikan diri menjadi runner-up terbaik di fase grup Piala AFF U-23 2023. Karena itulah, Timnas Indonesia U-23 bisa menenani Malaysia U-23 ke semifinal.

Pada laga semifinal, Timnas Indonesia U-23 berjumpa juara Grup A, Thailand. Sementara Malaysia melawan Vietnam U-23 yang merupakan juara Grup C.