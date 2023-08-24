Timnas Indonesia U-23 Menang Lagi, Thailand U-23 Bukan Lagi Ancaman bagi Garuda Muda!

TIMNAS Indonesia U-23 menang lagi, Thailand U-23 bukan lagi ancaman bagi Garuda Muda. Timnas Indonesia U-23 sukses menang 3-1 di semifinal Piala AFF U-23 2023.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – melakoni laga di Rayong Provincial Stadium, Kamis (24/8/2023) malam WIB bukan sebagai unggulan. Suad asuhan Shin Tae-yong hanya lolos sebagai runner-up terbaik, menggantungkan nasibnya kepada tim-tim lain.

Namun, Timnas Indonesia U-23 justru sukses mendominasi dalam pertandingan kontra Thailand U-23 yang notabenenya adalah unggulan. Gajah Perang Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – adalah tuan rumah dan lolos dengan mulus dari fase grup dengan melahap tiga pertandingan kontra Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam.

Jeam Kelly Sroyer langsung membawa tim tamu unggul ketika laga baru berjalan 10 menit. Haya 13 menit berselang, Muhammad Ferarri menanduk bola hasil lemparan jarak jauh Robi Darwis.

Thailand sempat memperkecil ketertinggalan melalui Chukid Wanpraphao di menit ke-27. Namun, umpan silang Haykal Alhafiz menciptakan gol bunuh diri menjelang jeda turun minum.

Di babak kedua, Timnas Indonesia U-23 mempertahankan keunggulan dengan baik. Thailand yang panik karena tertinggal di hadapan para pendukungnya tersendiri tak mampu mengejar. Skor 3-1 pun mengakhiri laga.