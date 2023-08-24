Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Final Piala AFF U-23 2023 Usai Kalahkan Timnas Thailand U-23 dengan Skor 3-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:57 WIB
Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Final Piala AFF U-23 2023 Usai Kalahkan Timnas Thailand U-23 dengan Skor 3-1
Timnas Indonesia U-23 lolos ke final Piala AFF U-23 2023 usai singkirkan Thailand U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 lolos ke final Piala AFF U-23 2023 usai mengalahkan Timnas Thailand U-23 dengan skor 3-1. Kemenangan itu diraih skuad Garuda Muda di laga semifinal yang berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) malam WIB.

Tentunya hasil itu membuat para pemain Timnas Indonesia U-23 terlihat bahagia. Terlebih ada beberapa drama yang terjadi sebelum Piala AFF U-23 2023 berlangsung, seperti sulitnya Shin Tae-yong memanggil pemain karena tidak dilepas klub.

Kendati demikian, segala rintangan itu mampu dihadapai pasukan Timnas Indonesia U-23 dengan baik. Meski sempat gagal memulai turnamen dengan manis karena kalah 1-2 dari Malaysia U-23 di laga perdana Grup B, Timnas Indonesia U-23 tetap lolos ke semifinal.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik usai mengunci kemenangan 1-0 atas Timor Leste U-23. 3 poin dari laga melawan Timor Leste U-23 sudah cukup untuk membuat Garuda Muda menjadi runner-up terbaik di fase grup Piala AFF U-23 2023.

Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23

Lalu di semifinal Timnas Indonesia U-23 berjumpa juara Grup A, yakni Thailand U-23. Sempat diprediksi bakal kesulitan melawan tim tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 justru tampil gacor pada laga semifinal yang baru saja berakhir tersebut.

Bagaimana tidak, Timnas Indonesia U-23 dapat unggul 2-0 lebih dulu berkat gol Jeam Kelly Sroyer di menit 10 dan Muhammad Ferarri pada menit ke-23. Thailand pun sempat memperkecil ketertinggalan gara-gara gol yang disumbangkan oleh Chukid Wanpraphao di menit 27.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653233/resmi-rcti-dan-ts-media-bekerja-sama-valencia-tanoesoedibjo-konsepnya-sportainment-prn.webp
Resmi! RCTI+ dan TS Media Bekerja Sama, Valencia Tanoesoedibjo: Konsepnya Sportainment!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/sepatu_lari.jpg
Kabar Baik! Pelari Indonesia Kini Punya Tempat Baru untuk Menunjang Performa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement