Breaking News: Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Final Piala AFF U-23 2023 Usai Kalahkan Timnas Thailand U-23 dengan Skor 3-1

RAYONG – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 lolos ke final Piala AFF U-23 2023 usai mengalahkan Timnas Thailand U-23 dengan skor 3-1. Kemenangan itu diraih skuad Garuda Muda di laga semifinal yang berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) malam WIB.

Tentunya hasil itu membuat para pemain Timnas Indonesia U-23 terlihat bahagia. Terlebih ada beberapa drama yang terjadi sebelum Piala AFF U-23 2023 berlangsung, seperti sulitnya Shin Tae-yong memanggil pemain karena tidak dilepas klub.

Kendati demikian, segala rintangan itu mampu dihadapai pasukan Timnas Indonesia U-23 dengan baik. Meski sempat gagal memulai turnamen dengan manis karena kalah 1-2 dari Malaysia U-23 di laga perdana Grup B, Timnas Indonesia U-23 tetap lolos ke semifinal.

Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik usai mengunci kemenangan 1-0 atas Timor Leste U-23. 3 poin dari laga melawan Timor Leste U-23 sudah cukup untuk membuat Garuda Muda menjadi runner-up terbaik di fase grup Piala AFF U-23 2023.

Lalu di semifinal Timnas Indonesia U-23 berjumpa juara Grup A, yakni Thailand U-23. Sempat diprediksi bakal kesulitan melawan tim tuan rumah, Timnas Indonesia U-23 justru tampil gacor pada laga semifinal yang baru saja berakhir tersebut.

Bagaimana tidak, Timnas Indonesia U-23 dapat unggul 2-0 lebih dulu berkat gol Jeam Kelly Sroyer di menit 10 dan Muhammad Ferarri pada menit ke-23. Thailand pun sempat memperkecil ketertinggalan gara-gara gol yang disumbangkan oleh Chukid Wanpraphao di menit 27.