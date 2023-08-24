Hasil Piala AFF U-23 2023: Muhammad Ferarri dan Pemain Timnas Thailand U-23 Cetak Gol, Timnas Indonesia Unggul 2-1

Timnas Indonesia U-23 unggul 2-1 atas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

HASIL Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 akan dibahas di sini. Pertandingan ini berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Kamis (24/8/2023) malam WIB. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 sudah unggul sejak menit ke-10 berkat gol Jeam Kelly Sroyer. Hanya 13 menit berselang, tim asuhan Shin Tae-yong sukses menggandakan skor.

Robi Darwis mengeksekusi lemparan ke dalam jarak jauh yang menciptakan peluang di kotak penalti Thailand. Muhammad Ferarri menyambut bola dan sukses menggandakan skor lewat tandukannya.

Namun, hanya beberapa menit berselang, Timnas Thailand U-23 sukses memperkecil ketertinggalan melalui situasi sepak pojok. Chukid Wanpraphao lolos dari pengawasan Rifky Dwi dan skor pun menjadi 2-1.