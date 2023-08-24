7 Pesepakbola Ini Kariernya Gagal Total karena Kebodohan Sendiri, Nomor 1 Sampai Didepak Manchester United!

7 pesepakbola ini kariernya gagal total karena kebodohan sendiri. Padahal, mereka sempat menarik perhatian setelah menampilkan performa yang sangat apik di usia yang masih muda.

Sayangnya, kebodohan yang mereka lakukan justru berujung pada kemunduran karier secara signifikan. Hingga pada akhirnya, mereka batal bersinar seperti yang diprediksikan.

Lantas, siapa saja 7 pesepakbola yang gagal total karena kebodohannya sendiri? Berikut ulasannya.

7. Adriano





Adriano merupakan pemain asal Brasil yang tampil luar biasa bersama Flamengo saat usia 17 tahun. Berkat hal tersebut, Adriano mendapat tawaran untuk bergabung bersama Inter Milan pada 2001.

Meski sempat kesulitan, Adriano berhasil menunjukkan performa terbaiknya di Italia. Sayangnya, setelah sang ayah meninggal pada 2005, Adriano melakukan banyak hal bodoh, seperti makan sembarangan, ke kelab malam, dan kecanduan alkohol yang berujung pada penurunan performanya.

6. Ravel Morrison





Ravel Morrison menjadi salah satu bibit unggul yang tumbuh di akademi Manchester United. Sayangnya, Morrison terlibat dalam berbagai masalah seperti pencurian di ruang ganti, protes kenaikan gaji ke manajemen United, hingga kekerasan.

Akibat hal tersebut, Morrison gagal mencapai puncak kariernya. Alih-alih menjadi pemain di Manchester United, dirinya justru terlempar ke DC United yang berlaga bukan di kompetisi top Eropa.

5. Michael Johnson





Michael Johnson menjadi pemain yang potensial untuk Manchester City di era 2000-an. Sayangnya, cedera serius terus menghantui Johnson pada musim-musim berikutnya.

Ditambah lagi, Johnson melakukan hal bodoh. Dirinya mengemudi dalam keadaan mabuk yang membuatnya ditangkap.

Johnson juga kerap berkunjung ke kelab malam dan kecanduan alkohol. Hal ini membuat penampilannya menurun dan berujung pensiun dini dari sepakbola.