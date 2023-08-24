Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala AFF U-23 2023: Jeam Kelly Sroyer Bawa Timnas Indonesia U-23 Unggul 1-0 atas Timnas Thailand U-23!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:14 WIB
Hasil Piala AFF U-23 2023: Jeam Kelly Sroyer Bawa Timnas Indonesia U-23 Unggul 1-0 atas Timnas Thailand U-23!
Jeam Kelly Sroyer bawa Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 atas Thailand U-23 (Foto: Instagram/jeamkellys)
A
A
A

HASIL Piala AFF U-23 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Laga ini berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Kamis (24/8/2023) malam WIB.

Jeam Kelly Sroyer mendapatkan bola dari Beckham Putra pada menit kesembilan. Namun sayang, Kelly sudah berada di belakang pertahanan Thailand sehingga offside.

Namun, semenit kemudian, Kelly Sroyer kembali mendapatkan peluang usai menerima umpan terobosan dari Arkhan Fikri. Kali ini, dia berada dalam posisi onside dan sukses membobol gawang Thailand lewat tembakan dari luar kotak penalti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
