Hasil Piala AFF U-23 2023: Jeam Kelly Sroyer Bawa Timnas Indonesia U-23 Unggul 1-0 atas Timnas Thailand U-23!

HASIL Piala AFF U-23 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Laga ini berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Kamis (24/8/2023) malam WIB.

Jeam Kelly Sroyer mendapatkan bola dari Beckham Putra pada menit kesembilan. Namun sayang, Kelly sudah berada di belakang pertahanan Thailand sehingga offside.

Namun, semenit kemudian, Kelly Sroyer kembali mendapatkan peluang usai menerima umpan terobosan dari Arkhan Fikri. Kali ini, dia berada dalam posisi onside dan sukses membobol gawang Thailand lewat tembakan dari luar kotak penalti.