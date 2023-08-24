Breaking News: Bagas Kaffa Cedera saat Pemanasan, Robi Darwis Masuk Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23

Bagas Kaffa gagal tampil di laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 karena cedera saat pemanasan (Foto: PSSI)

BAGAS Kaffa cedera saat pemanasan, Robi Darwis masuk line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23. Laga semifinal Piala AFF U-23 2023 ini sedang berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Kamis (24/6/2023) malam WIB.

Saat susunan line up diumumkan, nama Bagas Kaffa tertera di dalamnya. Sang pemain Barito Putera diharapkan untuk mengisi pos bek kanan dan menjadi kapten.

Namun demikian, sesaat sebelum kick-off, Bagas Kaffa ditarik keluar. Menurut keterangan Media Officer PSSI, Bandung Saputera, Bagas Kaffa cedera saat pemanasan sehingga digantikan oleh Robi Darwis.

Sementara itu, ban kapten dioper kepada Alfeandra Dewangga. Sang pemain PSIS Semarang tampil sebagai bek tengah.