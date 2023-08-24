Daftar Pemain Top Eropa yang Hijrah ke Liga Arab Saudi

PENCINTA sepak bola mungkin sudah tak asing dengan trend yang tengah diikuti beberapa pemain top Eropa. Ya, diawali dengan kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al-Nassr pada awal tahun 2023.

Kepindahan dari bintang Portugal itu bagai pembuka bagi pemain Eropa lainnya. Tak sedikit yang turut berlaga di Liga Pro Arab Saudi, bahkan yang terbaru ada Neymar Jr. yang bergabung dengan Al-Hilal.

Lantas, siapa saja pemain top Eropa yang hijrah ke liga Arab Saudi? Yuk, simak jawabannya berikut ini.

Daftar Pemain Top Eropa yang Hijrah ke Liga Arab Saudi

Neymar Jr.

Terbaru, mantan pemain Paris Saint Germain satu ini telah resmi bergabung dengan Al-Hilal di bursa transfer musim panas tahun ini. Setelah gagal membawa Lionel Messi, AL-Zaeem berhasil menggaet Neymar Jr dengan merogoh kocek Rp1.5 triliun.

Sadio Mane

Mantan pemain Bayern Munchen satu ini diketahui telah bergabung dengan Al-Nassr pada bursa transfer musim panas. Tak tanggung-tanggung, Al-Aalami merogoh kocek sebesar Rp521,45 miliar untuk mendatangkan Sadio Mane.

N'Golo Kante

N'Golo Kante setelah mengakhiri kontrak dengan The Blues akhirnya memantapkan diri untuk bermain di Liga Arab Saudi. Pemain andalan Chelsea ini diketahui bergabung dengan Al-Ittihad pada Juli 2023 lalu dengan status bebas transfer.