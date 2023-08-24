Jadwal Final Piala AFF U-23 2023: Timnas Vietnam U-23 Tunggu Pemenang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23

JADWAL final Piala AFF U-23 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Vietnam U-23 yang sudah memastikan diri lolos ke babak final pun masih menanti lawannya, yakni pemenang laga yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23.

Ya, Timnas Vietnam U-23 lolos ke final Piala AFF U-23 2023. Kepastian itu didapat usai mengalahkan Malaysia U-23 di babak semifinal.

Bermain di Rayong Province Stadium, Rayong, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) sore WIB, Vietnam U-23 menang dengan skor 4-1. Gol Vietnam U-23 tercipta lewat brace Dinh Xuan Tien (8’ dan 44'), Nguyen Quoc Viet (32’), dan Nguyen Hong Phuc (85’).

Sementara Malaysia U-23, mereka benar-benar tak berdaya dalam melakoni laga semifinal. Mereka pun hanya bisa membalas satu gol lewat aksi Muhammad Alif Ikmarizal Anuar pada menit ke-49.

Di final, Vietnam U-23 masih menanti lawannya. Mereka akan menghadapi pemenang laga yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 sendiri akan tersaji hari ini juga. Tepatnya, laga itu akan berlangsung di Rayong Province Stadium, Rayong, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) pukul 20.00 WIB.