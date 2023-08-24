Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebelum Hadapi PSM Makassar di Piala AFC 2023-2024, Klub Saddil Ramdani Bakal Uji Coba Lawan Timnas Brunei Darussalam

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:06 WIB
Sebelum Hadapi PSM Makassar di Piala AFC 2023-2024, Klub Saddil Ramdani Bakal Uji Coba Lawan Timnas Brunei Darussalam
Saddil Ramdani kala membela Sabah FC. (Foto: Instagram/@saddilramdani)
A
A
A

KLUB Saddil Ramdhani, Sabah FC, akan menghadapi PSM Makassar di Piala AFC 2023-2024. Sebelum menghadapi duel itu, Sabah FC pun akan melakoni laga uji coba melawan Timnas Brunei Darussalam.

Laga tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju Piala AFC 2023-2024. Berdasarkan hasil drawing, Sabah FC tergabung bersama PSM Makassar di Grup H.

Sabah FC

Selain PSM Makassar, tim berjuluk Si Badak itu juga akan bersaing bersama Haiphong FC (Vietnam) dan Hougang United (Singapura). Perjalanan di Piala AFC musim ini diyakini tidak akan mudah bagi Saddil Ramdani dan kolega.

Oleh sebab itu, Sabah FC pun cukup matang mempersiapkan diri jelang kompetisi kasta kedua di Asia itu. Mereka pun sudah menyusun agenda laga persahabatan pada September 2024.

Timnas Brunei Darussalam akan menjadi lawan uji coba Sabah FC. Laga itu akan digelar di Hassanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan, pada 6 September 2023.

“Selanjutnya! Bersemangat & gembira mengumumkan bahwa Brunei Darussalam akan bermain melawan @officialsabahfc pada 6 September 2023 ini!” tulis keterangan pada Instagram resmi Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam (FABD), @fa.bruneidarussalam, Kamis (24/8/2023).

“Pertandingan akan dimulai di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah pada pukul 20.15 (waktu setempat). Nantikan update tiket melalui media sosial kami. Terima kasih!” lanjut keterangan itu.

Ya, laga tersebut akan dijadikan pemanasan menuju Piala AFC 2023-2024. Pasalnya, babak grup Piala AFC musim ini akan dimulai pada bulan yang sama, yakni 18 September 2023.

Jadwal babak grup Piala AFC 2023-2024 memang belum dirilis. Namun diketahui, babak penyisihan grup akan digelar dari 18 September hingga 14 Desember 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435/pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188422/azizah_salsha-yFpc_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Azizah Salsha Datang Melayat ke Rumah Duka di Blora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188389/pratama_arhan-CMD5_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Pratama Arhan Absen di Laga Persib Bandung vs Bangkok United?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653169/hasil-bulu-tangkis-sea-games-2025-mutiara-ayu-bawa-indonesia-ke-partai-final-tantang-thailand-elf.webp
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Mutiara Ayu Bawa Indonesia ke Partai Final, Tantang Thailand!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/febriana_dwipuji_kusumameilysa_trias_puspitasari.jpg
Mental Kokoh Ana/Trias Bongkar Kebangkitan Indonesia dari Ketertinggalan 1-2 Lawan Malaysia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement