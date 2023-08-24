Sebelum Hadapi PSM Makassar di Piala AFC 2023-2024, Klub Saddil Ramdani Bakal Uji Coba Lawan Timnas Brunei Darussalam

KLUB Saddil Ramdhani, Sabah FC, akan menghadapi PSM Makassar di Piala AFC 2023-2024. Sebelum menghadapi duel itu, Sabah FC pun akan melakoni laga uji coba melawan Timnas Brunei Darussalam.

Laga tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju Piala AFC 2023-2024. Berdasarkan hasil drawing, Sabah FC tergabung bersama PSM Makassar di Grup H.

Selain PSM Makassar, tim berjuluk Si Badak itu juga akan bersaing bersama Haiphong FC (Vietnam) dan Hougang United (Singapura). Perjalanan di Piala AFC musim ini diyakini tidak akan mudah bagi Saddil Ramdani dan kolega.

Oleh sebab itu, Sabah FC pun cukup matang mempersiapkan diri jelang kompetisi kasta kedua di Asia itu. Mereka pun sudah menyusun agenda laga persahabatan pada September 2024.

Timnas Brunei Darussalam akan menjadi lawan uji coba Sabah FC. Laga itu akan digelar di Hassanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan, pada 6 September 2023.

“Selanjutnya! Bersemangat & gembira mengumumkan bahwa Brunei Darussalam akan bermain melawan @officialsabahfc pada 6 September 2023 ini!” tulis keterangan pada Instagram resmi Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam (FABD), @fa.bruneidarussalam, Kamis (24/8/2023).

“Pertandingan akan dimulai di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah pada pukul 20.15 (waktu setempat). Nantikan update tiket melalui media sosial kami. Terima kasih!” lanjut keterangan itu.

Ya, laga tersebut akan dijadikan pemanasan menuju Piala AFC 2023-2024. Pasalnya, babak grup Piala AFC musim ini akan dimulai pada bulan yang sama, yakni 18 September 2023.

Jadwal babak grup Piala AFC 2023-2024 memang belum dirilis. Namun diketahui, babak penyisihan grup akan digelar dari 18 September hingga 14 Desember 2023.