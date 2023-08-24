Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Timnas Malaysia U-23 Kalah 1-4 dari Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Dominasi Golden Star Warriors Muda!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:43 WIB
5 Penyebab Timnas Malaysia U-23 Kalah 1-4 dari Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Dominasi Golden Star Warriors Muda!
Laga Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@famalaysia)
A
A
A

5 penyebab Timnas Malaysia U-23 kalah 1-4 dari Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Kekalahan ini membuat skuad Harimau Malaya U-23 -julukan Timnas Malaysia U-23- harus mengubur impian menembus babak final.

Duel Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 tersaji di semifinal Piala AFF U-23 2023. Laga itu digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) sore WIB.

Sejatinya, Timnas Malaysia U-23 turut difavoritkan bisa berbicara banyak di Piala AFF U-23 2023. Pasalnya, mereka tampil tangguh di babak penyisihan grup dengan bahkan mengalahkan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 2-1. Malaysia U-23 pun keluar sebagai juara Grup B.

Tetapi, Timnas Malaysia U-23 ternyata tampil buruk di babak semifinal. Sejumlah faktor menjadi penyebab kekalahan Timnas Malaysia U-23 di tangan Vietnam U-23. Berikut lima di antaranya.

5. Tampil Buruk di Babak Pertama

Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23

Salah satu penyebab Timnas Malaysia U-23 kalah 1-4 dari Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023 adalah tampil buruk di babak pertama. Saking buruknya, Timnas Malaysia U-23 sudah harus kebobolan gol di awal laga.

Tepatnya di menit ke-8, Nguyen Minh Quang sukses merobek gawang Malaysia U-23. Skuad Harimau Malaya muda pun terus kesulitan meladeni dominasi Vietnam U-23. Hingga akhirnya, mereka tertinggal jauh 0-3 di babak pertama.

4. Solidnya Lini Pertahanan Vietnam U-23

Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23

Selanjutnya, penyebab Timnas Malaysia U-23 kalah dari Vietnam U-23 adalah solidnya lini pertahanan Vietnam U-23. Sebenarnya, Malaysia U-23 sudah mampu bermain jauh lebih baik di babak kedua.

Skuad Harimau Malaya intens menebar serangan. Tetapi, upaya mereka tak semuanya berbuah manis. Hanya ada 1 gol yang tercipta di babak kedua lewat aksi Muhammad Alif Imalrizal Anuar. Hal itu terjadi karena penampilan yang solid dari para pemain belakang Vietnam U-23.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653259/hasil-bulu-tangkis-beregu-putra-zaki-bawa-indonesia-comeback-atas-singapura-21-olm.webp
Hasil Bulu Tangkis Beregu Putra: Zaki Bawa Indonesia Comeback atas Singapura 2-1Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/9d810ce9_d522_4e48_8780_ce05accc3d99.jpeg
RCTI+ Resmi Gandeng TS Media! Valencia Tanoesoedibjo Ungkap Era Baru Sportainment Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement