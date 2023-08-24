5 Penyebab Timnas Malaysia U-23 Kalah 1-4 dari Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Dominasi Golden Star Warriors Muda!

5 penyebab Timnas Malaysia U-23 kalah 1-4 dari Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Kekalahan ini membuat skuad Harimau Malaya U-23 -julukan Timnas Malaysia U-23- harus mengubur impian menembus babak final.

Duel Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 tersaji di semifinal Piala AFF U-23 2023. Laga itu digelar di Rayong Province Stadium, Rayong, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) sore WIB.

Sejatinya, Timnas Malaysia U-23 turut difavoritkan bisa berbicara banyak di Piala AFF U-23 2023. Pasalnya, mereka tampil tangguh di babak penyisihan grup dengan bahkan mengalahkan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 2-1. Malaysia U-23 pun keluar sebagai juara Grup B.

Tetapi, Timnas Malaysia U-23 ternyata tampil buruk di babak semifinal. Sejumlah faktor menjadi penyebab kekalahan Timnas Malaysia U-23 di tangan Vietnam U-23. Berikut lima di antaranya.

5. Tampil Buruk di Babak Pertama





Salah satu penyebab Timnas Malaysia U-23 kalah 1-4 dari Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023 adalah tampil buruk di babak pertama. Saking buruknya, Timnas Malaysia U-23 sudah harus kebobolan gol di awal laga.

Tepatnya di menit ke-8, Nguyen Minh Quang sukses merobek gawang Malaysia U-23. Skuad Harimau Malaya muda pun terus kesulitan meladeni dominasi Vietnam U-23. Hingga akhirnya, mereka tertinggal jauh 0-3 di babak pertama.

4. Solidnya Lini Pertahanan Vietnam U-23





Selanjutnya, penyebab Timnas Malaysia U-23 kalah dari Vietnam U-23 adalah solidnya lini pertahanan Vietnam U-23. Sebenarnya, Malaysia U-23 sudah mampu bermain jauh lebih baik di babak kedua.

Skuad Harimau Malaya intens menebar serangan. Tetapi, upaya mereka tak semuanya berbuah manis. Hanya ada 1 gol yang tercipta di babak kedua lewat aksi Muhammad Alif Imalrizal Anuar. Hal itu terjadi karena penampilan yang solid dari para pemain belakang Vietnam U-23.