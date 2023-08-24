Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sesaat Lagi! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:30 WIB
Sesaat Lagi! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023
Timnas Indonesia U-23 hadapi Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Laga ini akan dimainkan di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) mulai pukul 20.00 WIB.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – melalui fase grup Piala AFF U-23 2023 dengan tertatih-tatih. Mereka mengawalinya dengan kekalahan 1-2 dari Malaysia U-23.

Timnas Indonesia U-23

Hasil itu membuat kelolosan ke semifinal sebagai juara Grup B tertutup. Namun, skuad asuhan Shin Tae-yong punya kans untuk lolos sebagai runner-up terbaik, yang mana pada akhirnya kejadian.

Timnas Indonesia U-23 melenggang sebagai runner-up terbaik setelah menang 1-0 atas Timor Leste. Itu sudah cukup untuk mengungguli Kamboja dan Filipina di klasemen runner-up terbaik karena kedua tim hanya memiliki satu poin.

Namun, lawang yang dihadapi di semifinal Piala AFF U-23 2023 sama sekali tidak mudah. Timnas Indonesia U-23 harus bertemu dengan Thailand U-23 yang notabenenya adalah tuan rumah.

Timnas Thailand U-23 pun dijagokan untuk lolos ke final. Terlebih, mereka mampu meraih hasil sempurna dari tiga laga di fase grup dengan selalu menang atas Kamboja, Myanmar, dan Brunei Darussalam.

Halaman:
1 2
      
