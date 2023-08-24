Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasib Tragis Timnas Malaysia U-23 Resmi Tersingkir dari Piala AFF U-23 2023 Usai Dibantai Vietnam 4-1, Karma sang Pelatih yang Sombong?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:01 WIB
Nasib Tragis Timnas Malaysia U-23 Resmi Tersingkir dari Piala AFF U-23 2023 Usai Dibantai Vietnam 4-1, Karma sang Pelatih yang Sombong?
Nasib tragis Timnas Malaysia U-23 dibantai Timnas Vietnam U-23 dengan skor 4-1 di semifinal Piala AFF U-23 2023. (Foto: Twitter/@famalaysia)
A
A
A

NASIB tragis Timnas Malaysia U-23, resmi tersingkir dari Piala AFF U-23 2023 usai dibantai Timnas Vietnam U-23 lewat skor 4-1. Apakah ini karma dari pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan, yang sombong?

Sekadar diketahui, Timnas Malaysia U-23 bersua Timnas Vietnam U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Rayong Province Stadium, Kamis (24/82023) pukul 16.00 WIB. Timnas Malaysia U-23 datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi.

Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23

Sebab, Fergus Tierney dan kawan-kawan keluar sebagai juara Grup B Piala AFF U-23 2023, mengungguli tim kuat Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Timor Leste U-23. Kelar laga melawan Timor Leste U-23 pada Selasa, 22 Agustus 2023 malam WIB, Elangowan Elavarasan menunjukan arogansinya.

Ia mengatakan selalu datang ke pertandingan untuk memenangkan pertandingan, termasuk menghadapi Timor Leste U-23. “Kami datang dengan tujuan untuk menang dan pemain dapat mencapai target tersebut,” kata Elangowan Elavarasan kelar laga Malaysia U-23 vs Timor Leste, Okezone mengutip dari Makan Bola, Kamis (24/8/2023).

Sayangnya, arogansi di atas tidak membuahkan hasil manis saat Malaysia U-23 bersua Vietnam U-23 di semifnal Piala AFF U-23. Malaysia U-23 dihajar Vietnam U-23 dengan skor 4-1!

Bahkan, Malaysia U-23 sempat tertinggal tiga gol lebih dulu lewat gol-gol Vietnam U-23 yang dilesakkan Dinh Xuan Tien pada menit kedelapan dan 44, serta Nguyen Quoc Viet (32’). Sempat memperkecil kedudukan lewat Muhammad Alif pada menit 49, Malaysia U-23 kembali dibobol Vietnam U-23 via Hong Phuc Nguyen (85’).

Halaman:
1 2
      
