Piala AFF U-23 2023: Targetkan ke Final, Thailand U-23 Berambisi Kalahkan Timnas Indonesia U-23

RAYONG - Thailand U-23 berambisi besar mengalahkan Timnas Indonesia U-23 dalam semifinal Piala AFF U-23 2023. Kedua tim akan saling berhadapan di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) malam WIB.

Berdasarkan pertemuan terakhir, Thailand U-23 kalah dari Timnas Indonesia U-23 2-5 pada final SEA Games 2023. Oleh karena itu, Thailand diklaim bakal berusaha membalikkan keadaan pada pertemuan kontra Indonesia malam nanti.

Pemain Thailand U-23, Kittichai Yaidee mengatakan Gajah Perang Muda – julukan Timnas Thailand U-23- sudah merampungkan persiapan untuk melawan Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23. Partai final jadi salah satu target Thailand U-23 di ajang kali ini.

"Kami bercita-cita memenangkan semifinal melawan Indonesia," kata Yaidee dilansir dari laman Makan Bola, Kamis (24/8/2023).

Lebih lanjut, Yaidee juga mengatakan Thailand U-23 begitu antusias bertemu kembali dengan Timnas Indonesia U-23. Namun di sisi lain, ia juga menyadari Garuda Muda bukan lawan yang mudah.