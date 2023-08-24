Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Semifinal Piala AFF U-23 2023 Kontra Timnas Indonesia U-23, Manajer Timnas Thailand U-23 Peringatkan Timnya agar Tak Terprovokasi

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:18 WIB
Jelang Semifinal Piala AFF U-23 2023 Kontra Timnas Indonesia U-23, Manajer Timnas Thailand U-23 Peringatkan Timnya agar Tak Terprovokasi
Timnas Thailand U-23 menghadapi Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: Twitter/affpresse)
A
A
A

JELANG semifinal Piala AFF U-23 2023 kontra Timnas Indonesia U-23, manajer Timnas Thailand U-23 Yuttana Yimkarun peringatkan timnya agar tak terprovokasi. Sebab, hal itu terjadi ketika kedua tim bertemu terakhir kali di final SEA Games 2023.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – meraih emas di SEA Games 2023 pada Mei lalu usai menang 5-2. Namun, kemenangan itu diwarnai oleh kerusuhan di babak perpanjangan waktu.

Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Thailand U-22

Kini, kedua tim bertemu lagi di semifinal Piala AFF U-23 2023, Kamis (24/8/2023) malam WIB. Tentunya, laga ini pun diprediksi bisa berlangsung panas.

Jelang laga, manajer Thailand U-23, Yuttana Yimkarun berharap insiden tersebut tak terulang pada laga nanti. Dia meminta Songchai Thongcham dan kolega tak terprovokasi psywar Timnas Indonesia U-23.

“Adapun pertandingan ini yang akan mempertemukan Indonesia Itu adalah pertandingan penting di semifinal. kami ingin masuk final. Saya telah menasihati anak-anak,” kata Yimkarun dilansir SMM Sport, Kamis (24/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/49/1653209/pereli-muda-diva-zahra-tutup-musim-2025-dengan-moncer-siap-naik-level-kompetisi-aws.webp
Pereli Muda Diva Zahra Tutup Musim 2025 dengan Moncer, Siap Naik Level Kompetisi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/febriana_dwipuji_kusumameilysa_trias_puspitasari.jpg
Mental Kokoh Ana/Trias Bongkar Kebangkitan Indonesia dari Ketertinggalan 1-2 Lawan Malaysia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement