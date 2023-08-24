Jelang Semifinal Piala AFF U-23 2023 Kontra Timnas Indonesia U-23, Manajer Timnas Thailand U-23 Peringatkan Timnya agar Tak Terprovokasi

JELANG semifinal Piala AFF U-23 2023 kontra Timnas Indonesia U-23, manajer Timnas Thailand U-23 Yuttana Yimkarun peringatkan timnya agar tak terprovokasi. Sebab, hal itu terjadi ketika kedua tim bertemu terakhir kali di final SEA Games 2023.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – meraih emas di SEA Games 2023 pada Mei lalu usai menang 5-2. Namun, kemenangan itu diwarnai oleh kerusuhan di babak perpanjangan waktu.

Kini, kedua tim bertemu lagi di semifinal Piala AFF U-23 2023, Kamis (24/8/2023) malam WIB. Tentunya, laga ini pun diprediksi bisa berlangsung panas.

Jelang laga, manajer Thailand U-23, Yuttana Yimkarun berharap insiden tersebut tak terulang pada laga nanti. Dia meminta Songchai Thongcham dan kolega tak terprovokasi psywar Timnas Indonesia U-23.

“Adapun pertandingan ini yang akan mempertemukan Indonesia Itu adalah pertandingan penting di semifinal. kami ingin masuk final. Saya telah menasihati anak-anak,” kata Yimkarun dilansir SMM Sport, Kamis (24/8/2023).