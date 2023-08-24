Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pelatih Terbaik di Dunia per Agustus 2023, Nomor 1 Baru Sabet Treble Winner

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:00 WIB
5 Pelatih Terbaik di Dunia per Agustus 2023, Nomor 1 Baru Sabet Treble Winner
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola (Foto: Reuters)
A
A
A

BERIKUT adalah lima pelatih terbaik di dunia per Agustus 2023. Sejumlah pelatih tim papan atas seperti Jurgen Klopp hingga Josep 'Pep' Guardiola mengisi daftar pada artikel kali ini.

Penilaian ini dilihat dari pencapaian para pelatih bersama tim mereka masing-masing hingga Agustus 2023. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Jurgen Klopp (Liverpool)


Nomor lima ada pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Pencapaian Klopp bersama skuad The Reds -julukan Liverpool- sepanjang musim 2022-2023 sebenarnya tidak terlalu istimewa.

Klopp berada pada daftar kali ini karena peran besarnya membawa Liverpool kembali menjadi salah satu tim menakutkan. Berkat tangan dinginnya juga, skuad Liverpool kembali memiliki mental juara seperti yang mereka tunjukkan dalam beberapa musim terakhir.

4. Mikel Arteta (Arsenal)


Mikel Arteta seakan menjawab keraguan banyak orang atas kinerjanya bersama Arsenal. Musim lalu, juru taktik asal Spanyol itu berhasil membawa The Gunners menjadi salah satu lawan berat Manchester City dalam perebutan trofi juara Liga Inggris 2023-2024.

Memasuki musim baru, Arteta juga terus menjaga Arsenal berada dalam tren positif dengan raihan kemenangan di dua laga awal Liga Inggris 2023-2024. Tidak hanya itu, Declan Rice dan rekan-rekan juga dibawanya mengalahkan Manchester City di ajang Community Shield 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435/pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188422/azizah_salsha-yFpc_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Azizah Salsha Datang Melayat ke Rumah Duka di Blora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188389/pratama_arhan-CMD5_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Pratama Arhan Absen di Laga Persib Bandung vs Bangkok United?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653207/sportstive-jadi-inovasi-baru-untuk-konten-olahraga-dan-hiburan-valencia-tanoesoedibjo-ini-yang-ditunggu-penonton-xvr.webp
Sportstive+ Jadi Inovasi Baru untuk Konten Olahraga dan Hiburan, Valencia Tanoesoedibjo: Ini yang Ditunggu Penonton
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/alwi_farhan.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Alwi Dihajar Loh Kean Yew, Indonesia 0-1 Singapura
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement