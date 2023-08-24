5 Pelatih Terbaik di Dunia per Agustus 2023, Nomor 1 Baru Sabet Treble Winner

BERIKUT adalah lima pelatih terbaik di dunia per Agustus 2023. Sejumlah pelatih tim papan atas seperti Jurgen Klopp hingga Josep 'Pep' Guardiola mengisi daftar pada artikel kali ini.

Penilaian ini dilihat dari pencapaian para pelatih bersama tim mereka masing-masing hingga Agustus 2023. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Jurgen Klopp (Liverpool)





Nomor lima ada pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Pencapaian Klopp bersama skuad The Reds -julukan Liverpool- sepanjang musim 2022-2023 sebenarnya tidak terlalu istimewa.

Klopp berada pada daftar kali ini karena peran besarnya membawa Liverpool kembali menjadi salah satu tim menakutkan. Berkat tangan dinginnya juga, skuad Liverpool kembali memiliki mental juara seperti yang mereka tunjukkan dalam beberapa musim terakhir.

4. Mikel Arteta (Arsenal)





Mikel Arteta seakan menjawab keraguan banyak orang atas kinerjanya bersama Arsenal. Musim lalu, juru taktik asal Spanyol itu berhasil membawa The Gunners menjadi salah satu lawan berat Manchester City dalam perebutan trofi juara Liga Inggris 2023-2024.

Memasuki musim baru, Arteta juga terus menjaga Arsenal berada dalam tren positif dengan raihan kemenangan di dua laga awal Liga Inggris 2023-2024. Tidak hanya itu, Declan Rice dan rekan-rekan juga dibawanya mengalahkan Manchester City di ajang Community Shield 2023.