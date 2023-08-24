Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terungkap! Kata-Kata Lionel Messi yang Bikin Inter Miami Lolos ke Final US Open Cup 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:06 WIB
Terungkap! Kata-Kata Lionel Messi yang Bikin Inter Miami Lolos ke Final US Open Cup 2023
Lionel Messi kala membela Inter Miami. (Foto: Instagram/@leomessi)
INTER Miami lolos ke final US Open Cup 2023. Ternyata, di balik kesuksesan itu, ada peran besar dari sang megabintang Inter Miami, yakni Lionel Messi.

Pemain Inter Miami, Leo Campana, membeberkan kata-kata jitu dari Lionel Messi yang akhirnya membuat timnya tampil menggila di babak semifinal US Open Cup 2023. Dia menyebut perkataan Messi berhasil membakar semangat The Herons -julukan Inter Miami.

Lionel Messi

Campana mengatakan Lionel Messi sangat optimistis dengan kemampuan seluruh pemain dalam upaya memenangkan laga. Jadi, Inter Miami pun bisa cukup solid dengan peranan mantan pemain Barcelona itu.

"Dia (Messi) meminta kami untuk memiliki keyakinan,” kata Campana, dilansir dari Goal International, Kamis (24/8/2023).

“Dia mengatakan kepada kami bahwa kami akan menang. Bahwa setelah semua pekerjaan yang kami lakukan di lapangan tidak akan pernah gagal," lanjutnya.

