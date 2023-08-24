Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Semifinal Piala AFF U-23 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23, Selangkah Menuju Final!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:30 WIB
Semifinal Piala AFF U-23 2023: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23, Selangkah Menuju Final!
Timnas Indonesia U-23 menghadapi Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan akan digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada pukul 20.00 WIB, Kamis (24/8/2023).

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – sukses lolos ke semifinal meski harus mengandalkan keberuntungan. Setelah kalah 1-2 dari Malaysia di laga pembuka fase grup, Timnas Indonesia U-23 mengandalkan jatah tiket lolos runner-up terbaik.

Timnas Indonesia U-23

Skuad asuhan Shin Tae-yong sukses menjaga asa lolos dengan mengalahkan Timor Leste 1-0 pada laga kedua. Namun, mereka mengandalkan hasil pertandingan lainnya, termasuk dari Thailand.

Beruntung, hasil-hasil pertandingan lain berpihak kepada Indonesia. Pada hari terakhir fase grup, Selasa (22/8/2023), kemenangan Malaysia dengan skor 3-1 atas Timor Leste dan kemenangan Vietnam dengan skor 1-0 atas Filipina meloloskan Timnas Indonesia U-23.

Namun demikian, laga yang dihadapi berikutnya sama sekali tidak mudah. Mereka harus menghadapi Thailand U-23 yang notabenenya adalah tuan rumah dan lolos dengan meyakinkan sebagai juara Grup A.

