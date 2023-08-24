Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tunggu Pinangan PSSI, Thom Haye Bicara soal Kans Bela Timnas Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:00 WIB
Tunggu Pinangan PSSI, Thom Haye Bicara soal Kans Bela Timnas Indonesia
Thom Haye buka kans membela Timnas Indonesia (Foto: Instagram/thomhaye)
TUNGGU pinangan PSSI, Thom Haye bicara soal kans bela Timnas Indonesia. Gelandang yang membela klub Belanda, SC Heerenveen, tersebut mengindikasikan kesediaan membela Timnas Indonesia karena kans untuk memperkuat Timnas Belanda sudah tertutup.

Haye merupakan pemain jebolan akademi AZ Alkmaar yang punya darah Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu memiliki kakek yang berasal dari Sulawesi Utara.

Thom Haye

Kehadiran Haye akan menjadi amunisi yang berharga untuk Timnas Indonesia. Terlebih Haye merupakan pemain top yang berkarier bersama klub kasta teratas Liga Belanda, Heerenveen.

Tak main-main, Haye tampil reguler di pos gelandang bertahan Heerenveen. Musim lalu dirinya tampil sebanyak 54 kali, mencetak tiga gol dan sembilan assist.

Pada musim ini, Haye sudah bermain dua kali di Liga Belanda 2023-2024. Oleh karena itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, perlu mempertimbangkan kemungkinan menaturalisasi Haye kepada pihak PSSI.

Secara terang-terangan, Haye mengaku menunggu pinangan dari PSSI. Dia membuka kemungkinan itu karena kans untuk membela Timnas Belanda dinilai sudah tertutup.

“Saya belum harus membuat pilihan itu (Belanda atau Indonesia). Dengan sedikit realisme, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain di pertandingan internasional untuk Belanda,” kata Haye dilansir Voetbalzone, Kamis (24/8/2023).

Halaman:
1 2
      
