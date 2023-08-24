Hasil Drawing Fase Grup Liga Champions Asia 2023-2024: Beda Nasib Cristiano Ronaldo dan Neymar Jr, Jordi Amat dan JDT Masuk Grup Neraka

Cristiano Ronaldo bakal tampil di Liga Champions Asia 2023-2024 bersama Al Nassr (Foto: REUTERS)

HASIL drawing fase grup Liga Champions Asia 2023-2024 akan dibahas di sini. Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo dan Al Hilal yang dibela Neymar Jr mengalami nasib berbeda selagi Jordi Amat bersama Johor Darul Tazim masuk grup yang cukup sulit.

Liga Champions Asia musim ini lebih menarik ketimbang musim-musim sebelumnya. Sebab, para pemain top Eropa telah bergabung dengan klub-klub Arab Saudi, termasuk Cristiano Ronaldo yang membela Al Nassr.

Neymar Jr. menjadi salah satu bintang top Eropa yang merapat ke klub Arab Saudi. Pada bursa transfer musim panas ini, pemain Timnas Brasil itu meninggalkan klub lamanya, Paris Saint Germain (PSG) dan merapat bersama Al Hilal.

Selain Neymar Jr, Karim Benzema juga telah bergabung bersama Al Ittihad. Eks bomber Real Madrid itu juga bakal tampil di Liga Champions Asia 2023-2024.

Oleh sebab itu, Liga Champions Asia musim ini akan lebih seru dari musim sebelumnya. Adapun Liga Champions Asia musim ini dibagi ke dua zona, yakni barat dan timur.

Para peserta dibagi ke dalam 10 grup. Grup A hingga Grup E merupakan zona barat, sedangkan sisanya zona timur. Klub Arab Saudi tergabung ke zona timur.

Negara raksasa Asia Tenggara dari Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura dan Malaysia juga mengirimkan wakil pada Liga Champions Asia musim ini. Pengundian babak grup pun dilaksanakan di markas AFC yang bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (24/8/2023).

Zona Barat (Grup A-E)

Al Hilal mengalami nasib yang cukup mujur. Neymar Jr bergabung bersama FC Nassaji Mazandaran (Iran), Mumbai City (India), Navbahor (Uzbekistan) di Grup D.

Serupa dengan Neymar, Benzema juga cukup beruntung. Al Ittihad tergabung di Grup C bersama dengan Sepahan SC (Iran), Air Force Club (Irak), AGMK FC (Uzbekistan)

Namun, Cristiano Ronaldo dan Al Nassr mengalami nasib yang kurang beruntung. Tim berjuluk Faris Najd itu harus tergabung dalam grup sulit, yakni Grup E bersama dengan Persepolis (Iran), Al-Duhail (Qatar), FC Istiklok (Tajikistan).