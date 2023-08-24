Link Live Streaming Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

LINK live streaming Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di semifinal Piala AFF U-23 2023, sore nanti.

Timnas Malaysia U-23 dijadwalkan menghadapi Vietnam U-23 di Stadion Provinsi Rayong, Thailand pada Kamis (24/8/2023). Pertandingan akan dimulai pukul 16.00 WIB.

Ini merupakan pertemuan dua tim yang mendominasi fase grup. Timnas Malaysia U-23 melaju ke semifinal usai menjuarai Grup B sementara Vietnam U-23 menjadi yang terbaik di Grup C.

Harimau Malaya mengoleksi poin sempurna setelah mengalahkan Timnas Indonesia U-23 (2-1) dan Timor Leste (3-1). Sementara The Golden Stars -julukan Vietnam- menyapu bersih dua laga fase grup dengan kemenangan saat menghadapi Laos (4-1) dan Filipina (1-0).

Jelang laga semifinal, pelatih Timnas Malaysia U-23, Elangowan Elavarasan menunjukkan optimismenya menghadapi Vietnam U-23. Ia mengatakan kemenangan selalu menjadi target yang dicanangkan timnya di setiap pertandingan.

“Kami datang dengan tujuan untuk menang dan pemain dapat mencapai target tersebut,” kata Elangowan Elavarasan usai pertandingan Malaysia U-23 vs Timor Leste, Okezone mengutip dari Makan Bola, Kamis (24/8/2023).