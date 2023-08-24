2 Pemain Legenda Idola Cristiano Ronaldo

TAK banyak yang tahu siapa pemain legenda idola Cristiano Ronaldo. Sebagai seorang pemain bintang, CR7 tentu menjadi sosok yang diidolakan oleh banyak orang.

Meski demikian, pemain asal Portugal ini rupanya juga memiliki idolanya sendiri. Bahkan ia telah menyukai dua pemain ini sejak muda untuk dijadikan sebagai panutan kariernya di dunia sepakbola.

Siapa pemain legenda idola Cristiano Ronaldo? Dilansir dari Sportbible, Kamis (24/8/2023) mereka adalah pemain asal Brasil, Ronaldinho dan Ronaldo Nazario.

Dua nama besar dalam kancah persepakbolaan dunia ini pernah saling bahu membahu memenangkan Piala Dunia 2002. Kendati memiliki kualitas di atas rata-rata, Ronaldo Nazario dan Ronaldinho tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Kendati demikian, CR7 mengaku tidak suka membanding-mandingkan keduanya. Sebab, keduanya meninggalkan warisan berbeda di dunia sepakbola.

“Saya tidak suka perbandingan. Saya lebih suka mengatakan bahwa keduanya (Ronaldo Nazario dan Ronaldinho Gaúcho) meninggalkan warisan mereka, sejarah mereka," kata Ronaldo.